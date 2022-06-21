陳蓓敏：恒指上試21850點

美國長假期前，公布工業數據，未見動力。5月工業生產按月增加0.2%，低於市場預期0.4%。4月數據向上修訂增1.4%。產能利用率為79%，不足8成，稍高於4月修訂數據78.9%。自3月，聯儲局連番鷹式上調息口，對經濟有一定壓力，再加上加息行動，非止於6月，投資者已預計7月再加息75點子。按聯儲局牌章，真的難以估計，儲局是否滿足於2.5至3厘水平。有投行已估計聯邦基金利率中值為3.8至4厘。儲局急速加息，是否真的為控制枱面上的通脹，還是有其他目的。根據各方信息，各國領導層，深知其用意和目的，各國按其經濟情況，積穀防饑，強迎金融波動。下次聯儲局議息日為7月28日。剛巧地，美國再以中美兩國領袖通話的機會性，作榥子為金融市場補補氣。這兩周為華爾街蜜月期，股市有反彈空間。

美國加息，因與本港存有息差，觸發資金外流，金管局頻頻承接港元沽盤。資金游來游去，如汪洋中的魚群，易去易返，重要是覓食的空間。恒指徘徊於20天和50天線，後市反覆上探100天線於21,850點。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)