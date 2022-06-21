凱基亞洲：油價高企債息升　油企債券具吸引力

美國聯儲局在6月會議上調75個基點。然而，主席鮑威爾表示，下次會議最有可能是加息0.5厘或0.75厘，但預計加息0.75厘不會成為常態。此外，根據聯儲局最新公布的經濟預測，今年底聯邦基金利率預測將大幅上調至3.4厘。今年通脹預測上調至5.2%；相反，經濟增長預測明顯下調至1.7%。反映控制通脹是聯儲局目前的首要任務，可以容忍經濟短期放緩。

另一方面，美國5月零售銷售按月減少0.3%，低於市場預期的0.2%增長。經修正後的4月零售銷售增長也下調至0.7%。美國70%的GDP主要靠消費拉動，零售銷售數據放慢，將明顯拖累美國經濟增長。加上高通脹，美國滯脹風險增加。

歐洲弱國債短期仍將受壓

意大利10年期國債息率曾經上升至4%。因此，歐洲央行召開臨時會議，提出將對到期的疫情緊急資產購買計畫債務再融資，幫助負債較多的成員國。此外，亦會設計一種新的政策工具，應對區內不同經濟體的金融分化風險。然而，在高通脹壓力下，歐洲央行再推出新的買債計劃，並非易事。歐洲弱國債短期仍將受壓。

油企利潤豐厚，相關債券具有吸引力

歐美經濟前景不明朗，全球衰退的風險增加。商品價格近期反覆回落。其中，銅、鋁等金屬大宗商品價格明顯調整。然而，中長期而言，高通脹有利於商品，建議投資者待調整收集。另一方面，由於禁運和供應限制，油價年初至今表現相對強勢。雖然累計升幅甚多，短期會比較波動。但油價於現水平，石油企業利潤豐厚，擁有很高的償貸能力。加上債息率上升，中短年期石油企業債券具有一定吸引力。

凱基亞洲研究部