道指期貨升逾200點　油價漲1%

●踏入亞洲時段，美匯指數升上104.21；港匯見7.8499；離岸人民幣(CNH)報6.6882；美元兌日圓處135.1；歐元報1.0521，英鎊報1.2254。金價靠穩，升至1,839美元。油價升1%，布油為115.29美元，紐油報109.84美元。比特幣升2%至2.05萬美元。道指期貨升292點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水105點。

●港匯於紐約交易時段觸發7.85弱方兌換保證水平，金管局在市場承接約52.2億港元沽盤，以捍衛聯匯制度。

●美國金融市場假期休市。

●美國前財長薩默斯稱，支持聯儲局放棄把前瞻指引作為一種貨幣政策工具。

●歐洲央行行長拉加德周一(20日)表示，目前為止，市場資產價格調整依然有序，但未來市場仍存在突然暴跌的顯著風險，因為利率上升及經濟增長前景惡化，為資產價格構成下行壓力。

●美國總統拜登周一表示，將在本周末決定是否暫停收取聯邦汽油稅，從而讓消費者買每加侖汽油最多可節省18.4美仙。

●美國財長耶倫表示，美國在稀土等關鍵商品的供應上「過度依賴」中國。

●美國聖路易斯聯儲銀行行長布拉德承認加息會對經濟帶來困擾，但相信其將讓經濟得以像1994年般避免陷入衰退。

●布蘭特8月期油收報每桶114.13美元，升1.01美元或0.89%。紐約7月期油於電子交易時段報每桶110.27美，升71美仙或0.65%。

●即月恒生指數夜期收報21,180點，升66點，高水16點，成交7,182張。

●英國富時100指數收報7,121點，升105點或1.5%；法國CAC指數收報5,920點，升37點或0.64%；德國DAX指數收報13,265點，升139點或1.06%。

●美國輝瑞藥廠行政總裁Albert Bourla表示，預期在未來相當長的一段時間內，人們每年都要接種新冠疫苗，因為病毒相信不會消失，會存在很長一段時間。