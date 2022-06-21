貨櫃運費急跌！逾9成客戶考慮不履行長期合約

外媒報道，早前飆至「天價」的貨櫃運費近日持續回落，即期報價已跌穿長期合約價。調查指出，超過9成的受訪運輸業者表示，若市場發生重大變化，他們將尋求重新談判長期合約甚至準備違約。

據報，寧波貨運貨運指數(NCFI)的報告反映了業界對貿易的悲觀情緒。NCFI表示，部分航運業者主動降低運費以吸引客戶預訂艙位，推動現貨價格下跌。並指出，北美航線的運輸需求並沒有改善，艙位明顯過剩，導致價格跌幅日益加劇。

據世界貨櫃運價指數(World Container Index，WCI)報價數據顯示，上周亞洲運往美國西岸的指數大跌3%，至每個40呎標準貨櫃(FEU)8,378美元；而運往東岸的指數則保持不變，每個FTU運費維持10,695美元。

鑑於貨櫃航運即期報價跌勢未止，運輸業者也開始尋求重新與航運業者談判。根據海運費率基準及情報平台Xeneta進行的客戶調查顯示，有71%受訪運輸業者表示，若市況明顯改變，他們將尋求重新談判長期合約；而有11%受訪運輸業者稱，他們準備違約，尋找更划算的交易。只有8%受訪運輸業者說無論市場如何變化，都會繼續履行現有合約。