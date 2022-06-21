【高盛推介】歐洲央行加息預期升溫　滙豐急彈領漲恒指

高盛(亞洲)有限責任公司：歐洲央行行長拉加德稱，歐洲央行將按計劃在7月及9月各加息0.25厘，以應對通脹。在歐央行加息預期升溫下，滙豐控股今(21日)早急彈，最高見51.6元，突破2周高位，最新報51.2元，升約3.3%。

觀察個股輪證資金流向，可見上周五(17日)錄得約510萬元資金流入好倉後，昨(20日)獲資金轉向沽出。淡倉方面，認沽證於昨日獲資金轉向流入，有約20萬元。

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