【高盛推介】歐洲央行加息預期升溫 滙豐急彈領漲恒指
2022年06月21日 10:23
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高盛(亞洲)有限責任公司：歐洲央行行長拉加德稱，歐洲央行將按計劃在7月及9月各加息0.25厘，以應對通脹。在歐央行加息預期升溫下，滙豐控股今(21日)早急彈，最高見51.6元，突破2周高位，最新報51.2元，升約3.3%。
觀察個股輪證資金流向，可見上周五(17日)錄得約510萬元資金流入好倉後，昨(20日)獲資金轉向沽出。淡倉方面，認沽證於昨日獲資金轉向流入，有約20萬元。
投資者如看好，認購證方面的熱門選擇可留意屬價外的匯豐購(29035)。高槓桿選擇可留意匯豐購(15895)。貼價選擇可留意低街貨匯豐購(18476)。牛證方面可留意屬遠牛的匯豐牛(51121)，與現價有約5元收回距離。
匯豐購(29035)，行使價60元，2022年10月25日到期，實際槓桿13.4倍，熱門、價外。
匯豐購(15895)，行使價58元，2022年10月26日到期，實際槓桿12.6倍，高槓桿。
匯豐購(18476)，行使價54.9元，2022年10月26日到期，實際槓桿10.5倍，貼價、低街貨。
匯豐牛(51121)，收回價46元，行使價45元，換股比率100，實際槓桿8.5倍，相近收回價遠牛中街貨最低。
匯豐沽(17073)，行使價42元，2022年09月13日到期，實際槓桿10.5倍，高槓桿、低街貨。
匯豐沽(17853)，行使價48.75元，2022年09月09日到期，實際槓桿9.6倍，貼價、低街貨。
匯豐熊(55541)，收回價55元，行使價56元，換股比率100，實際槓桿9.5倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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