【高盛推介】比亞迪、長汽逆市回吐 資金部署好倉
2022年06月21日 11:55
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高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪昨(20日)重上300元關口收市，升約2.8%，今(21日)早回吐，早上低開約0.2%後跌幅擴大，最低見295元，最新報299.4元，跌約0.5%。早前有評級機構指車企或由本月起，因應內地刺激政策有望提振汽車需求而加速乘用車的生產和交付。
長汽昨日重上16元，今早亦回吐，最低見15.5元，即市報15.96元，跌約0.2%。
觀察個股輪證資金流向，可見好倉於昨日獲資金轉向流入，有約80萬元，並見流入牛證的資金較集中在280及270元收回區域的產品。淡倉方面，認沽證於昨日獲資金轉向流入，有約90萬元。
長汽方面，上周四(16日)至本周一皆錄得資金流入好倉，合共約200萬元。
投資者如看好比亞迪，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬市場上少數面值低於0.25元的高敏感度比迪購(18110)。中期選擇可留意新上市比迪購(18702)。貼價選擇可留意低街貨比迪購(17651)。牛證方面的近牛選擇可留意比迪牛(50617)，遠牛選擇可留意比迪牛(54016)，與現價有約15及25元收回距離。
比迪購(18110)，行使價361元，2022年11月23日到期，實際槓桿4.8倍，高槓桿、市場上少數面值低於0.25元，高敏感度。
比迪購(18702)，行使價388元，2022年12月02日到期，實際槓桿4.9倍，中期、新上市。
比迪購(17651)，行使價329.49元，2022年11月15日到期，實際槓桿4.6倍，貼價、低街貨。
比迪牛(50617)，收回價280元，行使價276元，換股比率500，槓桿比率13.7倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
比迪牛(54016)，收回價270元，行使價266元，換股比率500，槓桿比率9.5倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
比迪沽(17928)，行使價225.05元，2022年11月17日到期，實際槓桿4.0倍，貼價、低街貨。
比迪沽(15236)，行使價200元，2022年09月27日到期，實際槓桿5.5倍，高槓桿、低面值。
比迪熊(51372)，收回價340元，行使價344元，換股比率500，槓桿比率6.1倍，近45元收回距離遠熊。
長汽購(28429)，行使價21.33元，2022年08月23日到期，實際槓桿6.5倍，高槓桿、低面值。
長汽購(17591)，行使價18元，2022年10月21日到期，實際槓桿4.0倍，貼價、低街貨。
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