【高盛推介】比亞迪、長汽逆市回吐　資金部署好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪昨(20日)重上300元關口收市，升約2.8%，今(21日)早回吐，早上低開約0.2%後跌幅擴大，最低見295元，最新報299.4元，跌約0.5%。早前有評級機構指車企或由本月起，因應內地刺激政策有望提振汽車需求而加速乘用車的生產和交付。

長汽昨日重上16元，今早亦回吐，最低見15.5元，即市報15.96元，跌約0.2%。

觀察個股輪證資金流向，可見好倉於昨日獲資金轉向流入，有約80萬元，並見流入牛證的資金較集中在280及270元收回區域的產品。淡倉方面，認沽證於昨日獲資金轉向流入，有約90萬元。

長汽方面，上周四(16日)至本周一皆錄得資金流入好倉，合共約200萬元。

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