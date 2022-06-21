【產經直播】中電盈警　轉買高息ETF分散風險？

港股周二(21日)早段向上，但下午又會否走樣？環球市況反反覆覆，愈趨動盪，離不開受通脹、加息及經濟衰退等因素困擾，令投資者卻步，繼續觀望。美國聯儲局今年餘下仍有4次議息會議，下一次將於7月舉行，未來加息步伐會否進一步進取？而單靠加息又能否解決現時高通脹局面？

市場愈趨動盪，小投資者在危機中又能否找到機遇？如何透過配置不同類別資產，獲取穩定收益？如何掌握收息策略技巧？

Global X ETFs特約《大師開LIVE》每隔周二中午12:30直播，有Global X ETFs投資經理霍浩華和訊匯證券行政總裁沈振盈教你買賣收息ETF策略。

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