【產經直播】中電盈警 轉買高息ETF分散風險？
2022年06月21日 12:17
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港股周二(21日)早段向上，但下午又會否走樣？環球市況反反覆覆，愈趨動盪，離不開受通脹、加息及經濟衰退等因素困擾，令投資者卻步，繼續觀望。美國聯儲局今年餘下仍有4次議息會議，下一次將於7月舉行，未來加息步伐會否進一步進取？而單靠加息又能否解決現時高通脹局面？
市場愈趨動盪，小投資者在危機中又能否找到機遇？如何透過配置不同類別資產，獲取穩定收益？如何掌握收息策略技巧？
公用股中電控股(00002)發盈警，旗下澳洲業務對沖合約嚴重虧損，拖累集團整體錄得營運虧損，首5個月達37億元，股價周二愈跌愈深，未來派息會否受影響？
若想分散風險，以金融及資源股佔比較多的Global X恒生高股息率ETF(03110)，可望在加息及通脹周期中「財息兼收」？此外，美匯指數近日曾創20年新高，其他非美貨幣相對疲弱。該ETF主要投資港股，比起買入外幣收息或以非美元資產為主的收息產品，投資者可避免匯兌風險？
Global X ETFs特約《大師開LIVE》每隔周二中午12:30直播，有Global X ETFs投資經理霍浩華和訊匯證券行政總裁沈振盈教你買賣收息ETF策略。
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