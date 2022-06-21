歐冠昇：港交所聚焦四大方面為業務帶來新變革

他指，行業競爭格局已經發生巨大變化，不再只是與其他交易所競爭，也在與金融科技公司、數碼資產平台和其他一些初創企業競爭。港交所需要從以基礎設施為中心的模式向以客戶為中心的模式進化，必須在現有的基礎上超越自我，重新思考其系統，進一步瞭解客戶的需求，也需要前瞻性地思考如何在一個更加全球化和競爭更加激烈的市場中取勝。

他引述外媒預計，全球投資於ESG的資產規模在2022年底將達到41萬億美元，遠超2016年的22.8萬億美元。投資者需要渠道投資新的資產類別，也需要更豐富的數據和信息服務，需要豐富旗下業務和擁抱大趨勢。

他又指，港交所需要提供輕鬆使用香港交易所各種產品和服務的渠道，為發行人和投資者創造以客為先的體驗，提供直接滿足他們需求的平台解決方案，因此已投資數碼化基礎設施，並擁抱大數據、開放式API以及雲端服務，完善其基礎設施，並提升平台功能。另需要更多優秀的人才。

歐冠昇提到，港交所在過去22年，已從一家區域性股票交易所轉型成為國際領先的交易所集團、連接中國與世界的雙向互聯互通機制、提升了市場的深度、廣度和流動性，並進行了影響深遠的根本性改革，改變了香港市場的DNA，成為全球首選的融資場所。