「比特幣已死」再度登上熱搜　今年已死15次

加密貨幣大冧市成為金融界熱話，並引來網友瘋狂搜索。外媒報道，比特幣跌回兩年新低後，據統計，比特幣在今年已經被「死」了15次，最後一篇關於比特幣死亡的訃告是在6月18日。

有「華爾街預言家」之稱的Peter Schiff在Twitter撰寫比特幣訃聞，指比特幣將無法翻身。大型搜尋引擎熱搜數據顯示，「比特幣已死」(bitcoin is dead)本周創歷史新高，比特幣也已經死過455次。

事實上，搜尋引擎出現多次「比特幣已死」的搜索量高位，首先是於2018年2月4至10日，得分100分，當時市況是短線見底，價格低位為5,873美元，兩周內反彈92%。之後是在2018年11月25至30日，得分有70分，市況是長線見底，價格低位為3,457美元，半年內上升3倍。期後是2022年6月12至18日，得分為100分，當時前景未明，價格低位為17,567美元。

Schiff一直認為比特幣一文不值。他更聲稱，當前加密貨幣冧市只是開始，指長期持有比特幣的人並不擔心，因為他們之前經歷73%跌幅。他又指，這場冧市才剛剛開始，比特幣不會恢復。

搜索結果反映加密貨幣市場在經歷數周拋售後的極度焦慮。目前，加密貨幣市場的情緒處於有史以來低位。多年來，比特幣訃告多達幾百篇，專家更一直為最近的大冧市而歡呼，認為這證明比特幣並非可行資產。