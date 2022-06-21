必嘉坊‧曦匯加推68伙 為開放式單位推首期優惠
2022年06月21日 15:00
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林達民
發展商持續展開推盤攻勢，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，恒基地產(00012)發展的紅磡必嘉坊‧曦匯，於周一(20日)加推第4號價單共68伙，包括12伙開放式單位，並特意為該戶型買家提供減低首期負擔的付款辦法，簽訂臨時買賣合約時支付樓價5%首期，其後150、240及360天各繳付多1%，入伙後再支付餘下92%金額，冀可幫助現金流較低的年輕客置業。
他指出，將於日內將加推單位及公布新一輪銷售安排，預計本周末至下周初進行揀樓。而項目暫售出125伙，佔可發售182伙約70%，套現約9億港元，折實平均呎價約24,684元。其中呎價最高為26樓D室，實用面積202方呎，成交呎價約26,166元。
發展商同時公布項目會所設計概念，恒地策劃(二)部項目負責人莊志量指出，必嘉坊首階段Baker Circle One的會所Club Baker，連園林總面積逾3萬方呎，提供約40項設施，為首階段3座住宅大樓的住戶共享使用。
會所設計由殿堂級日本室內設計顧問GARDE負責操刀，所以 Blooming 為室內設計理念，並糅合各種日式元素，貫連各個期數會所。