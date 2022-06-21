必嘉坊‧曦匯加推68伙　為開放式單位推首期優惠

他指出，將於日內將加推單位及公布新一輪銷售安排，預計本周末至下周初進行揀樓。而項目暫售出125伙，佔可發售182伙約70%，套現約9億港元，折實平均呎價約24,684元。其中呎價最高為26樓D室，實用面積202方呎，成交呎價約26,166元。

發展商同時公布項目會所設計概念，恒地策劃(二)部項目負責人莊志量指出，必嘉坊首階段Baker Circle One的會所Club Baker，連園林總面積逾3萬方呎，提供約40項設施，為首階段3座住宅大樓的住戶共享使用。

會所設計由殿堂級日本室內設計顧問GARDE負責操刀，所以 Blooming 為室內設計理念，並糅合各種日式元素，貫連各個期數會所。