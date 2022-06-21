調查：7成本港上班族表示工作是影響精神健康的主要壓力來源

香港企業日益重視員工的精神健康和福祉，在第五波疫情期間，精神健康議題更不容忽視。Qualtrics調查香港上班族對靈活工作環境的態度。研究發現，香港71%的上班族表示工作是影響精神健康的主要壓力來源。22%的受訪者表示遙距工作對精神健康亦產生負面影響，而當中僅19%表示遙距工作帶來正面影響。

研究於5月份進行，涵蓋1,038名18歲或以上、在本港各行業從事全職或兼職工作的受訪者。

香港的上班族認為，僱主可以採取以下措施有效改善精神健康，包括：4天工作周(61%)、選擇工作時間的靈活性(40%)、公司參與精神健康日(34%) 或周(32%)，以及提供輔導服務等精神健康資源(21%)。

Qualtrics研究概述香港上班族對靈活工作環境的看法。近一半受訪者(48%)認為，靈活性意味可以選擇他們想要辦公時間。其餘受訪者則將其定義為能夠選擇工作的日子(17%)，或可以在任何地點辦公的自由(17%)。1成受訪者表示，靈活性應該透過績效來衡量，而非工作時數(11%)。

大多數受訪者指出，可以選擇工作時數或天數(58%)為首要。此外，根據需要而靈活休假(54%)、能夠自主分配如何完成所需工作時數(42%)、在任何地方上班(41%) 以及工作期間能夠外出處理突發事情也很重要(27%)。更具靈活性的安排、4天工作周和更多有薪假期也是吸引及留住人才的主要因素。

隨着企業逐漸採納混合以至更靈活的工作模式，大多數受訪者(85%)支持以工作成果而非時數來衡量績效，並認為這樣能夠提高效率、專注度和認可度，近一半受訪者期望在這種模式下，辦公時數會逐漸減少。

Qualtrics東南亞員工體驗解決方案策略師Lauren Huntington表示，新工作模式最重要的部分，是確保每個人(包括客戶和合作夥伴)都能受益於所實施的方案。深入了解員工的個人需求，以及改變計劃或政策對業務和個人的影響，將更有效地協助僱主實施新工作模式，同時確保所有員工適應轉變，發揮最高效能。