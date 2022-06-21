道期升500點 油價企110美元
2022年06月21日 16:11
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●美匯指數報104.07；港匯見7.8499；離岸人民幣(CNH)報6.6964；美元兌日圓報135.21；歐元企1.0557，英鎊處1.2298。金價報1,837美元。布油報115.32美元，紐油報110.08美元。比特幣企2.1萬美元水平。道指期貨升500點。
●市後關注點
22:00 美國5月二手樓銷售
●恒生指數全日收報21,559點，升395點或1.87%；國企指數收報7,549點，升149點或2.03%；科技指數收報4,760點，升102點或2.21%。主板成交1,193億港元。https://bit.ly/39IepPh
-南南資源料業績轉盈，股價收市飆9倍。
-騰訊傳設擴展現實部門，押注元宇宙。
●滬綜指收跌8點，有色金屬股領跌3.3%，飛機製造股跌2.2%，船舶製造股跌1.7%。https://bit.ly/3ObugVp
●中國經濟：
-滙研降內地全年經濟增長預測至4.1%。
-【需求強勁】內地上月太陽能電池及發電模組出口量按年增69%。
●歐冠昇：港交所聚焦四大方面為業務帶來新變革。
●「比特幣已死」再度登上熱搜，今年已死15次。
●貨櫃運費急跌！逾9成客戶考慮不履行長期合約。
●迪卡儂下周一起暫時關閉俄羅斯所有門市。
●Apple Glass傳已進入設計開發階段，或2024年下半年量產。
●美股：
-華爾街老手警告：通脹見頂前美股會繼續尋底。
-Tesla涉違法大裁員，遭前員工起訴。
●息魔重臨！美國會像1994年一樣爆發「債災」？