專家樓評：屯門一直是上車天堂

6月13日，是新居屋和白居二的攪珠日期，亦即是說約25萬個等待抽籤結果的購買力，有部分會回流到二手市場，無論你覺得會不會令樓價回升也好，目前屯門及天水圍區無疑是上車天堂！

除了屯門市廣場及時代廣場等屋苑有400多萬元的放盤，未來鐵路站(預算2030年落成的南延綫)的啟豐園和豐景園等屋苑，都紛紛出現400多萬元的成交，有些單位甚至是有海景，如果樓價保持在此水平，一直困擾香港人的上車問題，一定程度已解決了！

400多萬買兩房的二手單位，是甚麼概念？是兩名人均入息中位數字(兩個25至34歲全職僱員的入息合共是4.02萬)可以負擔的樓價，儲蓄約3.6年及過到壓力測試，就能買到550萬元的住宅單位。如果年輕人發覺未到人均入息中位數字，筆者認為要更加努力去工作。當然，有很多人可能會嫌棄筆者上述所提及的屋苑不屬於傳統市區，但對不起，如果上車置業是要找市區樓盤的人，這並不是個合理目標，在過去的數十年來，上車從來都不應該以傳統市區為主的。

細單位平價潮是怎樣來呢？是因為政府推出所謂「波叔plan」按揭計劃之後，放寬了換樓人士的按揭，因此亦多了細單位的放盤量，當目前放盤的人多過上車買樓的人，樓價就會下跌，當然亦要明白：「當上車人士多過放盤的人士，樓價就會回升了。」

祥益地產總裁汪敦敬