謝瑞麟：內地銷售受制經濟表現 港舖有加租壓力
2022年06月21日 17:09
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左起：謝瑞麟主席及行政總裁謝邱安儀、副主席及首席策略暨財務官伍綺琴
謝瑞麟(00417)主席及行政總裁謝邱安儀表示，香港今年爆發第五波疫情之際，內地疫情亦非常嚴峻，華東、上海封城期間，整個上海市場基本上「癱瘓」，生意非常不理想。5、6月之後，內地城市陸續解封，現時集團生意一直恢復，惟還未完全恢復。內地市場銷售仍受制於經濟表現，當地零售氣氛趨於審慎，特別是奢侈品，資金流向日常用品居多，故經濟恢復仍有待觀察。
香港市場方面，謝邱安儀表示，本地經濟活動以及零售業仍需要時間恢復，她相信即將派發的電子消費券有望帶動銷售，惟參考過去情況，消費券的帶動力效果是每周遞減。整體而言，零售受制於香港疫情發展以及經濟復甦。在未正式通關前，集團會專注做好本地市場，並審視店舖網絡。
副主席及首席策略暨財務官伍綺琴坦言，香港疫情受控，市民疫苗接種率上升，租金議價空間較以往少。加上如今大部分貴租約已續租，租金在現水平再下調的幅度不會比往年高。反而部分業主認為市道樂觀，有提出加租的空間，而業主通常只願意在短約給予較低租金。