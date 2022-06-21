謝瑞麟：內地銷售受制經濟表現　港舖有加租壓力

香港市場方面，謝邱安儀表示，本地經濟活動以及零售業仍需要時間恢復，她相信即將派發的電子消費券有望帶動銷售，惟參考過去情況，消費券的帶動力效果是每周遞減。整體而言，零售受制於香港疫情發展以及經濟復甦。在未正式通關前，集團會專注做好本地市場，並審視店舖網絡。

副主席及首席策略暨財務官伍綺琴坦言，香港疫情受控，市民疫苗接種率上升，租金議價空間較以往少。加上如今大部分貴租約已續租，租金在現水平再下調的幅度不會比往年高。反而部分業主認為市道樂觀，有提出加租的空間，而業主通常只願意在短約給予較低租金。