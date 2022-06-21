【新盤追擊】日出康城凱柏峰I　不單享有鐵路優勢...

將軍澳日出康城的生活配套愈趨多元及完善，吸引愈來愈多中產聚居。由信和置業、嘉華國際和招商局置地發展的日出康城第11期凱柏峰I(Villa Garda I)，位於港鐵康城站上蓋，分3期發展，率先推出的凱柏峰I提供592伙，涵蓋一房至三房，面積介乎291至995方呎。

美聯物業首席助理聯席董事許志琼表示，日出康城是香港大型臨海私人住宅區，向來受中產階層垂青，將會有多項大型基建相繼落成，例如連接將軍澳市中心和日出康城的將軍澳行人南橋，以及預計2022年完工的將軍澳跨灣連接路等，令到區內的物業價值不斷提升。

凱柏峰I步行2分鐘便直達佔地48萬平方呎的大型商場The LOHAS，商場有近150間食肆及商店選擇，包括戲院以及全港最大型的溜冰場，將軍澳區內亦有多個大型購物商場任君選擇。

凱柏峰I同時坐擁鐵路優勢，附近亦有多不勝數的休憩設施，例如日出公園及將軍澳南海濱長廊，區內又有不少國際學校和私立學校供莘莘學子選擇。想知更多，立即睇片！