上半年山頂南區二手豪宅僅錄35宗買賣　按年大減58%

中原地產指出，香港山頂及南區於2022年上半年暫錄35宗二手豪宅買賣，較2021年上半年大跌約58.3%，當中分層戶佔24宗，洋房佔10宗，屋地則佔1宗．而總成交金額共涉約34.16億港元，同期亦下挫約46.64%。

根據該行區內分行的統計數據，成交價億元的大額交投量，已連續3季錄得單位數字。第2季逾億元二手宗數只錄3宗，較第1季下跌約40%，已佔總成交宗數25%，涉額跌至約5.07億元，佔總成交金額約54%，較上季14.85億元，低約65.9%。

第2季山頂南區成交集中於赤柱、大潭及舂坎角等一線地段，佔總成交比例近51%。指標屋苑中以陽明山莊及紅山半島成交量最多，上半年各錄得3宗成交，但成交宗數亦較以往少。同時，該兩個屋苑實用呎價錄得跌幅，跌幅介乎5.7至5.9%。而第2季山頂南區租賃成交宗數及金額均下跌，其中宗數比上季跌約12.4%至78宗，涉及金額按季亦下跌約30.1%。

中原地產山頂南區、愉景灣及離島區資深營業董事何兆棠表示，今年2022年上半年受第5波疫情及禁聚令影響，買家入市信心受挫，凍結一、二手成交。南區業主叫價強硬，即使疫情最嚴重期間，減幅也只有約5%，部分買家選擇先租後買，加上中港兩地尚未通關，在缺乏內地資金入市下區內成交膠着。

何預期，下半年山頂南區有多個新盤推出，一手豪宅交投將較上半年多約4倍。至於區內二手市場樓價，料下半年有約5%的上下波幅，交投量則會增加約30%。