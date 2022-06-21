日本科技救國！呢樣技術將天災化為能源...

綜合報道，日本工程師清水敦史(現為日本初創企業Challenergy行政總裁)於2016年發明全球首部颱風發電機後，目前該國正朝「颱風發電」加速前行。

日媒指，Challenergy開發出沒有葉片、遇強風亦不易損壞的風電機，目標客戶為該國離島地區，橫濱國立大學亦開始研究可在海上追隨颱風進行發電的專用船。

清水敦史稱，希望2050年前，該國所有離島用電都由Challenergy提供。報道指，日本離島大多使用成本較高的柴油發電，雖然島上海風資源豐富，不過海風吹向島嶼時會產生亂流，而出現颱風時則會很快通過島嶼，因此不適合普通風力發電，設置太陽能板的空間也有限。因此Challenergy認為完全有機會利用自身技術參與風力發電，成本方面也將力求降至與普通風力發電相同水平。

2021年10月，橫濱國立大學創立「颱風科學技術研究中心」，核心項目便是開發颱風發電船。惟在危險的颱風海域中航行，需要依靠遠程自動駕駛。

據悉，日本周邊每年會刮20多場颱風，假設用100艘船追蹤颱風5日發電，料產生電力可佔日本總用電量的3%以上。預計5年後，將在重現颱風的實驗設施中駕駛模型船，10年後將建造小型實驗船於海上實驗其效能。