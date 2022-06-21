灣仔限呎住宅地逾19.6億批出 平均每呎地價16888元
2022年06月21日 18:15
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於日前截標的灣仔皇后大道東269號限呎住宅地，地政總署公布，地皮今日(21日)以逾19.62億港元批予太古地產(01972)，平均每方呎樓面地價約16,888元，為市場估值範圍。
上述住宅地皮為內地段9061號，佔地約1.32萬方呎，原為呂祺教育服務中心，可重建最高樓面面積約11.62萬方呎，預計提供191個單位。據土地出售章程資料，該地皮將來可作住宅用途樓面面積最多約10.3萬方呎，並列明單位實用面積不可少於280方呎，項目須於2028年12月底前完成。該地皮市場估值介乎約16.3億至20.9億元，呎價約1.4萬至1.8萬元。
是次賣出的灣仔地皮於上周五(17日)截標，並接獲21份標書，為近兩年政府賣地最多。入標財團包括新鴻基地產(00016)、信和置業(00083)、長實集團(01113)、恒基地產(00012)、會德豐地產等大型發展商，而中小型財團亦有華懋集團、嘉華國際(00173)、建灝地產、漢國置業(00160)、佳明集團控股(01271)及旭日國際等，另中信泰富及中國海外發展(00688)等中資財團也有入標。