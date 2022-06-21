灣仔限呎住宅地逾19.6億批出　平均每呎地價16888元

上述住宅地皮為內地段9061號，佔地約1.32萬方呎，原為呂祺教育服務中心，可重建最高樓面面積約11.62萬方呎，預計提供191個單位。據土地出售章程資料，該地皮將來可作住宅用途樓面面積最多約10.3萬方呎，並列明單位實用面積不可少於280方呎，項目須於2028年12月底前完成。該地皮市場估值介乎約16.3億至20.9億元，呎價約1.4萬至1.8萬元。