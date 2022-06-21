許正宇：香港將維持稅制簡單明確及低稅率

歐盟認為香港不就部分源自外地的被動收入徵稅，或會構成「雙重不徵稅」的情況，於去年10月把香港列入稅務合作事宜觀察名單。財經事務及庫務局局長許正宇表示，港府一直在積極檢討和細化香港的外國來源收入豁免制度(FSIE制度)，以確保公司不會利用香港的稅制通過設立在香港沒有經濟實質的空殼實體，目標是在今年內向立法會提出一項立法建議，以實施一籃子完善措施，以供審議。

他提到，在確定對FSIE制度進行適當改進時，港府參考了國際和歐盟成員國頒布的稅收標準，同時實現應對雙重非徵稅風險的目標，與維護稅制簡單、確定、公平和透明的特點之間取得平衡，將將注意盡量減少企業的合規負擔。

他強調，稅收的屬地來源原則仍然是香港稅收制度的核心部分，並將繼續存在。另發布了一份諮詢文件，列出了完善的FSIE制度的方向，也就如何最好地減輕納稅人的合規負擔徵求市場意見。

他又指，香港與全球130多個司法管轄區於去年10月達成國際稅收改革，即稅基侵蝕和利潤轉移(BEPS)2.0的協議。政府將致力按照國際共識，實施協議下的兩大解決方案支柱，包括為跨國企業集團引入全球最低有效稅率。未來期望能持續與國際及歐盟實現更多的業務聯繫，亦十分歡迎歐盟實體利用香港的稅收制度、金融和專業投融資服務，開拓更多商機。

他回顧過去與歐盟成員的合作，在2003年與比利時簽署首個具有外國管轄權的避免雙重徵稅協定(CDTA)，至目前香港的CDTA近三分之一合作夥伴是歐盟成員國。歐盟是香港第三大貿易夥伴，去年雙邊貿易增長超過 16%。約1,600家歐盟公司在香港設有辦事處，其中半數以上的地區總部或地區辦事處設在香港，顥示香港受到歐盟成員國的歡迎程度，以及對雙方經濟合作的重視。