美遏華失敗！反激發鬥芯　中國半導體企業增長加快

雲集中資半導體公司的上海及與香港一河之隔的深圳已先後公布「十四五」(第14個5年計劃)的晶片產業發展大計。如深圳月初宣布，爭取在2025年實現產業收入突破2,500億元人民幣(下同)，等於該市去年本地生產總值(GDP)約8.14%，目標包括形成3家營業收入超過100億元、「一批」營業收入超過10億元的設計企業，引進和培育3家營業收入超過20億元的製造企業，建設4個以上專業集成電路(晶片)產業園，以及國產EDA(晶片設計軟件)市場佔有率進一步提升等等。

中國半導體行業協會(CSIA)統計則顯示，去年內地本土晶片製造商和設計公司的總銷售額突破一萬億元人民幣，按年增長18%。分析認為，內地透過上述規劃等的措施推動半導體國產化無疑是重要原因，另一催化劑是早前封城令進口物資運輸受阻，驅使內地企業考慮更多採用國貨。

另一樣要留意的原因可能是2019年7月啟用的上海科創板。5家收入過去4季平均收入增速達到約一倍或以上、冠絕全球半導體行業的公司，統統都在科創板上市，排頭位的國芯科技(滬︰688259)高達3.38倍，以人工智能(AI)晶片搶鏡的寒武紀(滬︰688256)亦高達1.44倍。這些數字都反映內地半導體行業在美國圍堵下仍在茁壯成長。國芯最新的業績報告不難見到「實現國產化替代」的用語，其「自由可控嵌入式CPU(中央處理器)微架構設計技術」，更是對標英國晶片指令專利巨頭Arm。概倫電子(滬︰688206)則稱其開發的軟件能用於生產3納米製程的晶片。

相比之下，現存的國際晶片巨頭未有內地推動晶片國產化的概念，反而苦於加息環境不利科技股、半導體去庫存憂慮雙重夾擊，其中三星電子的外資持股比率更跌穿50%，為2016年4月之後最低。即使有部分原因是三星業務太廣不利估值反映，尤其是頗受經濟周期影響的智能手機，該企還要面對極為燒錢的晶片代工業務依然未能拉近與台積電差距的問題，事關三星今年首季相關市佔率按季下跌兩個百分點至僅16.3%，跟台積電擴大1.5個百分點至53.6%背道而馳。

SK證券分析師金英宇(音譯)直言，「三星的家電和顯示器部分，盈利勢被全球通脹升溫及俄烏戰爭的影響拖低。」