內房奇招賣樓 用小麥大蒜可換算作首期

上半年即將完結，內地房地產企業未見起色，故出奇招突圍。建業集團為促銷賣樓，驚傳可以用「小麥換房」、「大蒜換房」為旗下河南商丘民權縣的「建業河畔洋房」及開封杞縣的「建業城」去貨。

16日共成交86萬斤大蒜

建業河畔洋房以「愛心助農、高價收購小麥抵首付」作為銷售啅頭，提供以「兩元/斤小麥換房」，最高可抵扣16萬元人民幣(下同)，適用於低密度純洋房單位。至於另一個樓盤建業城的以「5元/斤大蒜換房」，並指16天內已成交約86萬斤大蒜，按此換算即抵扣首期約430萬元。

事實上，主要經濟體紛加息，可以想像內地房地產發展商要在境外融資會更加吃力。中國房地產業協會周二發布關於下月26至27日召開「房地產紓困項目與金融機構對接商洽會」的通知，議程包括金融機構紓困方案介紹、為有意兼併重組合作發展解決項目困難的企業與金融機構接洽。

為谷起內房銷售，武漢限購政策再鬆綁，據內媒報道，6月20日起，有武漢市戶籍、並在限購區域已有兩套住房的居民，可以新增購買一套，該政策執行時間持續至今年底止。該市又自5月22日起，將武漢經開區的沌陽、沌口、軍山新城區域從原限購區域調整為不限購區域。

對限購區域內首次購買普通住房的非本市戶籍居民家庭，在武漢市繳納社會保險或個人所得稅年限由1年調整為3年內累計有6個月。在今年5月底，該市公布對限購區域內首次購買普通住房的非本市戶籍居民家庭，原需在武漢市繳納社會保險或個人所得稅年限為兩年。