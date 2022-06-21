大型屋苑減價求售　太古城則王累劈308萬沽出

藍籌屋苑減價成交湧現，鰂魚涌太古城套三房則王，2月放盤價1,700萬元，期間曾轉租不賣，但近日劈價沽出，累減308萬元，獲區外投資客以1,392萬元購入。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原莊劍嵐表示，鰂魚涌太古城6月暫錄14宗買賣，屋苑銀星閣中層H室，實用面積約749呎，套三房則王，可望海景，2月以1,700萬元放盤，期間曾轉租不賣，6月中調低叫價至1,450萬元，獲區外投資客以1,392萬元獲承接，呎價約18,584元。

●世紀21日昇蔡嘉駿稱，北角和富中心2座高層D室，實用面積約854方呎，套三房設計，成交價1,580萬元，呎價約18,501元，單位原先叫價1,600萬元，輕微減價20萬元成交，減幅僅約1.3%。

●世紀21北山嚴智贇指，北角半山摩天大廈低層B室，實用面積約1,775方呎，套三房間隔，望海景，成交價約3,720萬元，呎價約20,958元，新買家為區外換樓置客。

●美聯黎泳傑稱，筲箕灣形薈2座低層J室，實用面積約429方呎，兩房間隔，叫價約930萬元，議價後售約920萬元，呎價約21,445元，新買家為外區用家，原業主於2016年11月份以約869.6萬元購入，轉售帳面賺約50.4萬元，物業升值約6%。

●中原鄭俊輝指，柴灣居屋怡翠苑6月連錄兩宗買賣，該盤A座低層8室，實用面積約429方呎，兩房間隔，望柴灣公園景，自由市場以560萬元易手，呎價約13,054元，新買家屬於用家。

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九龍區

●世紀21富山劉倩彤表示，新蒲崗居屋啟德花園3座高層B室，實用面積約495方呎，兩房間隔，未補價第二市場以480萬元成交，呎價約9,697元，單位原先叫價498萬元，輕微減價18萬成交，減幅約3.6%。

●中原黃家全透露，大角咀港灣豪庭10座中層E室，實用面積約348方呎，兩房間隔，享內園景及市景，最新以650萬元成交，呎價約18,678元，原業主於2006年12月以179萬元購入，持貨約15年半帳面大幅獲利471萬元，期內升值超過2.6倍。

●美聯張靖指，長沙灣宇晴軒2座高層B室，實用面積約464方呎，兩房間隔，吸引換樓客承接自用，成交價850萬元，單位原先叫價880萬元，減幅約3.4%，呎價約18,319元，原業主於2018年5月以約780萬元購入，轉手帳面獲利70萬元，升值約9%。

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新界區

●中原柯勇指，將軍澳LP6第1座極高層G室，實用面積約520方呎，兩房間隔，以952萬元成交，呎價約18,308元，原業主於2019年5月以873萬元入市，持貨滿3年沽出，帳面獲利79萬元離場。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳居屋廣明苑廣瑞閣低層5室，實用面積約539方呎，兩房間隔，上月於未補價第二市場放盤叫價480萬元，本月初調整叫價至460萬元，區外綠表買家以418萬元承接，累減62萬，減幅約12%，呎價約7,755元。

●利嘉閣王亦俊稱，將軍澳天晉IIIB第1A座中層E室，實用面積約759方呎，套三房儲物室間隔，以1,443萬元易手，呎價約19,012元，原業主2014年底以1,035.7萬元購入，持貨約8年帳面獲利407.3萬元，期內物業升值約39%。

●世紀21奇豐廖振雄透露，西貢橫輋雙號村屋下複式戶，套三房連工人房間隔，望山景，原叫價1,100萬元，減200萬元至900萬元成交，減幅約18.2%，低市價15%。

●利嘉閣歐柏倫透露，西貢匡湖居1期單號洋房，實用面積約1,048方呎，套三房間隔，望海景，以2,750萬元沽出，呎價約26,240元，新買家為外區換樓客，屋苑目前約有45個放盤，入場費由2,600萬元起。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山夾屋雅景臺4座高層B室，實用面積約607方呎，三房間隔，放盤1個月，自由市場開價818萬元，其後減價13萬元，以805萬元獲買家承接，呎價約13,262元。

●世紀21奇豐張翠珊指，馬鞍山雲海松海臺2座中層B室，實用面積約731方呎，三房間隔，望海景，放盤半年，開價1,500萬元，累減130萬元，減幅約8.7%，以1,370萬元成交，呎價約18,741元，原業主於2018年1月購入，持貨逾4年帳面蝕102萬元。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山曉峯灣畔1座低層D室，實用面積約482方呎，兩房間隔，開價約630萬元，議價後以592萬元易手，呎價約12,282元，新買家為用家。

●中原黎宗文表示，沙田第一城6月錄約11宗買賣，對比上月同期錄約21宗減少近五成，屋苑27座低層D室，實用面積約688方呎，套三房間隔，開價約950萬元，本月減至925萬元，議價後以883萬元易手，呎價約12,834元。

●中原曾展鵬指，沙田河畔花園6月暫錄約4宗買賣，包括F座高層4室，實用面積約242方呎，一房間隔，日前議價後以469萬元易手，呎價約19,380元，新買家為用家，原業主於2018年以494萬元入市，持貨約4年帳面蝕讓約25萬元。

●中原曾紀賢表示，大埔白石角溋玥．天賦海灣6座中層A室，實用面積約1,005方呎，套三房間隔，開價約1,300萬元，議價後以1,288萬元易手，呎價約12,816元，原業主於2012年以1,076萬元購入，持貨約10年帳面獲利約212萬元，或升值約19.7%。

●中原黃達雄指，大埔村屋太湖花園單座數中層戶，實用面積約628方呎，三房間隔，放盤時開價約638萬元，近日雙方議價後以632萬元沽，呎價約10,064元，新買家為用家。

●利嘉閣黃靜顏稱，上水御景峰中層H室，實用面積約663方呎，套三房間隔，以858萬元易手，呎價約12,941元，原業主已移居海外，即使放盤多時，但只願意小幅度議價出貨。

●中原王勤學表示，元朗區二手議幅普遍增至約5%，6月累錄約83宗二手買賣，包括怡豐花園B座高層6室，實用面積約366方呎，兩房間隔，叫價560萬元，減價50萬元，隨即以510萬元成交，呎價約13,934元，減幅約9%，新買家為上車客。

●中原溫旭銘指，元朗采葉庭16座低層D室，實用面積約460方呎，兩房間隔，叫價598萬元，有買家睇樓後立即還價洽購，原業主即場減價28萬元，以570萬元成交，呎價約12,391元，新買家為外區上車客。

●祥益黃肇雯稱，天水圍居屋天頌苑P座低層15室，實用面積約433方呎，一房間隔，區內首置客主要考慮到上述屋苑鄰近家人，方便幫忙照顧子女，遂便決定零議價下以已補價自由市場價455萬元購入，呎價約10,508元。

●美聯陳偉明表示，荃灣麗城花園3期1座低層G室，實用面積約742方呎，套三房間隔，享海景，去年開始放盤，吸引區內家庭客承接，睇樓後即議價，終以815萬元成交，呎價約10,984元。

●美聯林桂鋒指，荃灣荃威花園R座低層6室，實用面積約480方呎，兩房間隔，開價約530萬元放售，獲外區租客洽購，考慮不久即決定入市自住，議價後售505萬元，呎價約10,521元，原業主於2019年3月以474.5萬元購入，轉手帳面獲利約30.5萬元。

●中原朱偉雄稱，東涌水藍‧天岸6座高層B室，實用面積約568方呎，兩房間隔，享海景，原業主移民賣樓，4月開價950萬元，最終售855萬元，呎價約15,053元，減幅約10%，原業主於2019年4月以810萬元買入，自住約3年轉售，帳面僅賺45萬元或近6%。

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