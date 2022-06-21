美股反彈　道指升逾400點

市場消化了由聯儲局加息引發的衰退恐慌後，道指周二早段升401點，至30,289點；標指升60點，至3,735點；以科技股為主的納指升191點，至10,989點。港股夜期報21,395點，跌79點，低水165點。

聖路易斯聯儲銀行行長布拉德期望，今次美國聯儲局急速加息能像1994年般使經濟「軟着陸」，即連續10個季度國內生產總值(GDP)按年增長保持正數。當時聯儲局在13個月內加息7次，其中更包括加息0.75厘一次、半厘兩次，使聯邦基金利率升兩倍至6.05厘，而標指仍能在1994年初至1995年底累升36.6%。

布拉德表示，當年進取加息的確為經濟造成打擊，惟同時為1990年代後期的強勁經濟奠定基礎，望今次的加息周期也能化險為夷。

不過，巴克萊策略師Emmanuel Cau表示，現實恐無法按照上述劇本走，1994年的通脹水平僅2.7%，與上月的8.6%水平無可比擬，意味緊縮措施將更多，故「硬着陸」的擔憂仍難在短時間內消失。值得注意的是，當時投資者因利率急速上升而大舉拋售債券，引爆「債災」。

對於後市走勢，諮詢公司Yardeni Research總裁Ed Yardeni表示，在通脹被完全確定會遠去前，美股仍未見底，投資者今年應已學懂一個道理，便是「當聯儲局正跟通脹對抗時，不要與聯儲局對抗。」

摩根士丹利首席美股策略師Michael Wilson更預期，標指將跌至約2,900點，才能完全反映經濟收縮規模。換言之，相比上周五的3,674點，再跌約21%。高盛亦指目前股市下跌程度僅反映輕微衰退，故仍有很大下行空間。

企業消息方面，全球最大穀物早餐製造商家樂氏宣布將分拆成3家獨立的上市公司，其中兩家會分別專注於北美穀物和素食產品，佔該企去年20%收入，粟米片和品客薯片等零食業務則歸在原來公司管理。家樂氏預期分拆2023年底前完成，北美穀物業務應該會率先獨立，該企股價早段曾升4.93%。