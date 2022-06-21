加息潮戳破樓市泡沫　「硬着陸」衝擊全球經濟

隨着美國上周以28年來最強力度加息0.75厘後，環球主要央行亦紛紛跟隨，多個主要經濟體的財金官員皆表示會提速加息以對抗通脹。不過伴隨利率急升而來的，可能是另一場由樓市爆煲所引發的金融危機！雖然加息乃是壓制通脹升溫的必要之舉，惟投行高盛的研究顯示，利率上升會令環球樓市面臨「硬着陸」的風險，從而衝擊經濟。

受俄烏戰爭影響，歐洲天然氣價格暴漲令通脹飆升，在貨幣政策上相對落後的歐洲央行也不得不開始行動。歐洲央行行長拉加德重申其加息計劃，表示接下來的幾個月將以0.25厘的幅度加息。不過，如果通脹進一步加劇，9月會以更大幅度加息，並指出9月後漸進並持續的加息是合適做法。

她又表示，歐洲的金融及房地產市出現突然修正的風險很高，自今年初以來，金融穩定相風險明顯增加，雖然到目前為止資產價格仍處於有序調整，但風險仍然高企。此外，歐元區貨幣政策的調整，導致了區內不同國家的息差拉闊。拉加德強調，要把這種導致歐元區金融體系「碎片化」的風險及早消滅。

對於已經「脫歐」的英國而言，收緊貨幣政策同樣刻不容緩。英倫銀行首席經濟學家及貨幣政策委員Huw Pill直言，已準備用更積極的行動來壓制通脹，又指通脹有進一步升溫的風險，情願犧牲經濟增長也要「收水」。同為英倫銀行貨幣政策委員、此前曾支持單次加息半厘的Catherine Mann也表示，要更進取加息，遏止英鎊匯價跌勢，否則當地通脹會急劇升溫。

在亞太區，澳洲央行最新公布的會議記錄顯示，該行委員一致認為經濟仍有潛在增長動力，惟通脹壓力明顯，料到2023年才回落至介乎2%至3%水平；如果只維持現行的貨幣政策，更是無法讓通脹回到目標水平。該行行長洛威(Philip Lowe)亦表示，民眾應為進一步的加息做好準備。他又表示，將考慮於7月加息0.25厘或半厘。

南韓央行行長李昌鏞也指出，在大幅加息前需留意通脹、匯市走勢，以及其他經濟數據，他又稱，6月通脹或繼續升溫，貨幣政策應聚焦於穩定物價，直至通脹壓力紓緩。他續指，南韓與美國的息差擴大，對外匯及資本流動構成負面影響，必要時會透過行動穩定匯市。

對於普通民眾而言，利率上升的最直接負面影響是供樓壓力大增。房地美上周公布的數據顯示，美國30年期按揭貸款已升2008年金融海嘯以來的高位。凱投宏觀高級經濟學家Matthew Pointon預期，隨着接下來按揭利率升穿6厘，到明年中期美國樓市將回調5%，因為供樓負擔加重把許多買家拒諸門外。

高盛亦引述數據指出，每當按揭利率上升1厘，美國樓價就會下跌約3%；而在其他經濟體的跌幅則約2%。該行認為，由於最近幾周發達經濟體債券孳息率大幅走高，以及加息預期升溫，按揭貸款利率可能會進一步大幅上升。因此，高盛看淡十國集團(G10)之中除法國外其他地區的樓價前景，並指樓價的承擔能力的迅速惡化和房屋銷售的大幅下降，顯示全球樓市「硬着陸」是一個真實存在的風險。另外，由於銷情不振，與樓市相關的經濟活動大幅減少，預測未來幾個季度發達經濟體增長將大幅放緩。