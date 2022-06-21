屯門新盤周六首輪銷售　將軍澳項目部署短期開價

樓市續由新盤主導，發展商加快推盤步伐，屯門大型新盤落實周六展開首輪銷售，將軍澳亦有大型項目部署短期內開價。另外，在售新盤特色戶有價有市，市場連錄破頂成交。

●飛揚第1期加推3號價單 入場費431萬元

●大型項目加速部署！屯門NOVO LAND料最快下月應市

他指出，雖然美國加息，但過去香港加息幅度及速度都未有跟隨，在政府放寬按保措施下，近日有不少租客入市，儘管樓市外圍因素較波動，但認為持有物業會較穩妥，預計下半年樓市氣氛暢旺。

新地代理總經理陳漢麟指出，項目距離港鐵兆康站不足3分鐘車程，未來亦已落實有8條巴士路線於項目設有巴士站，方便穿梭新界及市區。

資料顯示，該盤為屯門區歷來最大型的私人發展項目，分6期發展，提供逾4,500伙，其中第1A期提供824伙，主打一房至兩房單位，另設開放式間隔。

●日出康城凱柏峰I料最快本周內開價

他指出，項目已批預售文件並上載樓書，目前與合作夥伴商討定價，將參考區內成交。項目佔約9成為一、兩房單位，餘下約1成為三房戶，預計首批單位將涵蓋各種戶型。

●必嘉坊‧曦匯加推68伙 為開放式單位推首期優惠

他指出，將於日內將加推單位及公布新一輪銷售安排，預計本周末至下周初進行揀樓。而項目暫售出125伙，佔可發售182伙約70%，套現約9億港元，折實平均呎價約24,684元。其中呎價最高為26樓D室，實用面積202方呎，成交呎價約26,166元。

發展商同時公布項目會所設計概念，恒地策劃(二)部項目負責人莊志量指出，必嘉坊首階段Baker Circle One的會所Club Baker，連園林總面積逾3萬方呎，提供約40項設施，為首階段3座住宅大樓的住戶共享使用。

會所設計由殿堂級日本室內設計顧問GARDE負責操刀，所以 Blooming 為室內設計理念，並糅合各種日式元素，貫連各個期數會所。

●何文田128 WATERLOO標售連兩車位逾2.4億成交

項目至今累售39伙，連同車位銷售共套現逾8.5億元，全盤僅餘最後1伙池景平台特色戶待售。

●利奧坊‧凱岸連平台特色戶呎價36123元 創新高

項目至今累售462伙，估可售單位491伙近94%，套現逾30億元。而利奧坊系列至今共售出1,459伙，套現逾86億元。