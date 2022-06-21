屯門新盤周六首輪銷售 將軍澳項目部署短期開價
2022年06月21日 21:47
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樓市續由新盤主導，發展商加快推盤步伐，屯門大型新盤落實周六展開首輪銷售，將軍澳亦有大型項目部署短期內開價。另外，在售新盤特色戶有價有市，市場連錄破頂成交。
●飛揚第1期加推3號價單 入場費431萬元
長實集團(01113)及新地合作發展的屯門青山公路大欖段飛揚第1期，剛加推3號價單，長實高級營業經理楊桂玲表示，新價單涉及48伙，一房佔42伙，三房佔6伙，折實售價由431.5萬至1,043.2萬元，呎價由14,176至17,494元。該盤今日同時上載銷售安排，落實於本周六(25日)推售138伙，並於周五截票。
●大型項目加速部署！屯門NOVO LAND料最快下月應市
新界大型項目醞釀推出，新鴻基地產(00016)副董事總經理雷霆表示，旗下屯門兆康項目NOVO LAND第1A期，預計下月可獲批預售樓花同意書，緊接隨即推售。
他指出，雖然美國加息，但過去香港加息幅度及速度都未有跟隨，在政府放寬按保措施下，近日有不少租客入市，儘管樓市外圍因素較波動，但認為持有物業會較穩妥，預計下半年樓市氣氛暢旺。
新地代理總經理陳漢麟指出，項目距離港鐵兆康站不足3分鐘車程，未來亦已落實有8條巴士路線於項目設有巴士站，方便穿梭新界及市區。
資料顯示，該盤為屯門區歷來最大型的私人發展項目，分6期發展，提供逾4,500伙，其中第1A期提供824伙，主打一房至兩房單位，另設開放式間隔。
●日出康城凱柏峰I料最快本周內開價
鐵路沿線大型項目加快推盤部署，信和置業(00083)、嘉華國際(00173)及招商局置地(00978)共同發展的將軍澳日出康城凱柏峰I，周二(21日)開放無改動示範單位供傳媒預覽，信置營業部集團聯席董事田兆源表示，示範單位短期內開放予公眾參觀，最快本周內開價。
他指出，項目已批預售文件並上載樓書，目前與合作夥伴商討定價，將參考區內成交。項目佔約9成為一、兩房單位，餘下約1成為三房戶，預計首批單位將涵蓋各種戶型。
●必嘉坊‧曦匯加推68伙 為開放式單位推首期優惠
發展商持續展開推盤攻勢，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，恒基地產(00012)發展的紅磡必嘉坊‧曦匯，於周一(20日)加推第4號價單共68伙，包括12伙開放式單位，並特意為該戶型買家提供減低首期負擔的付款辦法，簽訂臨時買賣合約時支付樓價5%首期，其後120、240及360天各繳付多1%，入伙後再支付餘下92%金額，冀可幫助現金流較低的年輕客置業。
他指出，將於日內將加推單位及公布新一輪銷售安排，預計本周末至下周初進行揀樓。而項目暫售出125伙，佔可發售182伙約70%，套現約9億港元，折實平均呎價約24,684元。其中呎價最高為26樓D室，實用面積202方呎，成交呎價約26,166元。
發展商同時公布項目會所設計概念，恒地策劃(二)部項目負責人莊志量指出，必嘉坊首階段Baker Circle One的會所Club Baker，連園林總面積逾3萬方呎，提供約40項設施，為首階段3座住宅大樓的住戶共享使用。
會所設計由殿堂級日本室內設計顧問GARDE負責操刀，所以 Blooming 為室內設計理念，並糅合各種日式元素，貫連各個期數會所。
●何文田128 WATERLOO標售連兩車位逾2.4億成交
萊蒙國際(03688)等合作的何文田128 WATERLOO錄特色戶破頂成交，項目周二(21日)以招標形式售出21樓A室「PENTHOUSE 128」，實用面積3,445方呎，五房連五套房間隔，平台面積1,314方呎連按摩池，天台面積2,135方呎，連2個車位，成交價2.4115億港元，呎價70,000元，售價及呎價均創項目新高。
項目至今累售39伙，連同車位銷售共套現逾8.5億元，全盤僅餘最後1伙池景平台特色戶待售。
●利奧坊‧凱岸連平台特色戶呎價36123元 創新高
新盤特色單位有價有市，恒基地產(00012)旗下旺角利奧坊‧凱岸1座3樓L室連平台特色戶，實用面積171方呎，開放式間隔，平台面積93方呎，周二(21日)以617.708萬港元成交，呎價36,123元，創項目呎價新高。
項目至今累售462伙，估可售單位491伙近94%，套現逾30億元。而利奧坊系列至今共售出1,459伙，套現逾86億元。