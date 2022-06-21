中電現暗湧　澳洲業務對沖錄虧損　股價跌幅14年最甘

中電澳洲業務再出事已從上月中的季度簡報有迹可尋，惟中電股價昨低開逾2%後，下午走勢進一步轉弱，一度重挫8.4%，低見66.45元，收市仍瀉7.09%，連跌12日，更是14年來最大單日跌幅，收報67.4元，創逾兩年來新低，以收市價計，股息回報率為4.59厘。

花旗：派息水平不吸引

花旗於盈警前已將中電目標價削逾30%至56元，即比昨日收市還有近17%的下跌空間。花旗研究部中國股票策略師劉顯達指出，這僅是考慮到該股的派息水平不吸引，澳洲業務EnergyAustralia的對沖合約虧損為非現金損失，預計不會影響派息，今年集團全年股息可維持每股3.1元，但自2000年以來，中電股息率平均較美國10年期國債收益率高出約1.4個百分點，目前兩者差距剛好「砸界」。

他表示，該行預計美國聯儲局整個加息周期將加到3.5至3.75厘，即未來最少再加息兩厘，債息率會進一步抽高，或升見4至4.5厘，屆時中電股息率要拉闊與美國債息率的距離「一係靠加派息，一係等股價跌」，而前者機會顯然較低，因此不建議於現價進場。

摩通籲增持長建電能

摩根大通亦看淡中電，將其評級降至「中性」，目標價劈30%至60元，因公司面對燃料成本上升、澳洲業務競爭激烈等多重不利因素；同時考慮到房地產銷售放緩，將粵投下調至「中性」，目標價下調23%至10元。

該行視長建及電能為本地公用股首選，將兩股評級齊升至「增持」，目標價均升至60元，主要受惠於英國和澳洲通脹，燃料成本上升和人民幣貶值，隨着全球重新開放關口，兩企的併購活動或會有所增加。