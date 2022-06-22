東方日報B1：環球樓市恐硬着陸

美國上周以28年來最強力度加息後，環球主要央行紛跟隨，多個主要經濟體財金官員皆稱會提速加息抗通脹，德意志銀行行政總裁澤溫警告，通脹是目前全球經濟最大毒藥，歐美陷衰退機會高。可怕是伴隨利率急升而來的可能是一場由樓市爆煲引發的金融危機！雖然加息乃是遏制通脹必然之舉，惟投行高盛研究顯示，利率突升會令環球樓市面臨「硬着陸」風險，從而衝擊經濟。

受俄烏戰事影響，歐洲天然氣價格暴漲令當地通脹屢創新高，在幣策上相對落後的歐洲央行也開始行動。歐洲央行行長拉加德重申其加息計劃，表示7月和9月最少以0.25厘的幅度加息，若通脹進一步加劇，9月加息幅度會更大，並指出9月後漸進並持續的加息是合適做法。

她坦言，歐洲金融及房地產市出現突然修正風險很高。歐元區貨幣政策的調整，令區內不同國家息差拉闊。拉加德強調，要把這種導致歐元區金融體系「碎片化」的風險及早消滅。其言論帶動歐元兌美元周二(20日)高見1.0582。

對已「脫歐」的英國而言，收緊幣策刻不容緩。英倫銀行首席經濟學家及貨幣政策委員Huw Pill直言，已準備用更積極行動來遏制通脹，又指通脹有再升溫風險，犧牲經濟增長也要「收水」。同為英倫銀行貨幣政策委員、此前曾支持單次加息半厘的Catherine Mann指，要更進取加息，遏止英鎊匯價跌勢，否則通脹會急劇升溫。他們的言論令英鎊兌美元周二彈見1.2324。

在亞太區，澳洲央行公布會議記錄顯示，委員一致認為經濟具增長動力，惟通脹壓力明顯，料2023年才回落到2至3%；若維持現行幣策，無法讓通脹回到目標水平。該行行長洛威稱，將考慮7月加息0.25厘或半厘。澳元兌美元周二曾見69.87美仙。

南韓央行行長李昌鏞坦言，6月通脹或續升，幣策應聚焦穩定物價，直至通脹壓力紓緩。他續指，韓美息差擴大對外匯及資本流動構成負面影響，必要時會透過行動穩定匯市。一海之隔的日本是鮮有仍主張「放水」的異類，拖累日圓兌每美元周二再創24年新低，殘見136.24，每百日圓僅兌約5.76港元。

對於普通民眾而言，利率突升的最直接負面影響是供樓壓力大增。房地美上周公布的數據顯示，美國30年期按揭貸款已升至2008年金融海嘯以來的高位。凱投宏觀預期，隨着接下來按息升穿6厘，到明年中期美國樓市將回調5%，因供樓負擔加重把許多買家拒諸門外。

高盛引述數據指，當按揭利率上升一厘，環球主要經濟體樓價恐跌約2%，美國約3%。該行指，最近幾周發達經濟體債券孳息率扯高，及加息預期升溫，按息或進一步大升，故看淡十國集團(G10)中除法國外的其他地區樓價前景，並指樓價承擔能力惡化和房屋銷售降，顯示全球樓市「硬着陸」是真實存在的風險。