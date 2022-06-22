渣打：若金融環境繼續收緊　美元或再漲5%

外媒報道，渣打策略師Steve Englander表示，如果金融環境在美國聯儲局加息背景下收緊地足夠，美元有進一步上漲多達5%的空間。

擔任該行全球G-10外匯研究和北美宏觀策略主管的Englander表示，美元指數過去12個月上漲了超過10%，且接近2020年初以來的最高水平，其表現與過去一年的金融狀況「緊密相連」。

事實上，在美元強勢的背景下，美債孳息率受到通脹憂慮，聯儲局恐激進加息的預期而飆升。借貸成本的上漲以及經濟增長預期趨於悲觀，也損害了風險較高的資產，提振了例如美元等相對安全資產的吸引力。

Englander表示，由於由於股市、金融狀況的其他驅動因素和美元正在對同樣的經濟和貨幣政策預期做出反應，因此在金融狀況、股價和美元之間最有可能存在聯合相關性。該行估計這種緊密的關係在這個周期中會繼續保持，基本假設是未來數月的情景。

他指出，美元指數自去年7月大幅上漲，其後金融狀況指數有所收緊，同時預期金融狀況指標恐達到自1998年以來最緊，並將意味到美元會進一步上漲5%。