鄭勤龍：港股短線甚波動

由卦象顯示，恒指走勢正處於《震為雷》變《水地比》之中，在易經，「雷」為震驚、震動和振奮之象，而「水」性則向下流。今「震為雷」卦和「比」卦帶有「雷」和「水」的元素，因此若將其意象應用於股市的預測上，便可預示指數在短期內的走勢或將會甚為波動、忽上忽落及難以捉摸。

承接上文預示港股短線仍有下跌空間得的《地澤臨》變《天澤履》卦，恒指上周三(15日)在21,111點開市，翌日指數最高曾見21,545點後便掉頭下挫了848點，最低曾見20,697點，隨後指數連日反彈，昨日大市升了395點，收報21,559點，可說是已應驗有地臨澤淵之象的「臨」卦和有履如薄冰、伴虎之象的「履」卦卦象。

「震為雷」卦帶為振奮之意，《雜卦傳》曰：「復，反也。」，而「震，起也。」，故此綜合了卦象和基本分析，指數的走勢或反覆震動向上行走居多

「比」卦為水滋潤大地之象，然而按序卦傳的排序來說，繼「比」卦之後便是「小畜」卦，《序卦傳》曰：「比必有所畜，故受之以小畜。」大意是指，農作物的生長過程，是要按部就班的，若然過急必然會帶來反效果。

玄學金融家 鄭勤龍