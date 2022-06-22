陳樂怡：越秀服務業務相對穩健
2022年06月22日 07:30
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內地5月三頭馬車數據全勝預期，A股維持震盪向上，為中資股帶來支持。不過，資金轉向於板塊輪換，龍頭科技股暫未見進一步衝高，換上中資金融股發力，另外市場憧憬內房銷售改善，房企股價表現突出。板塊輪動，加上港匯偏弱，限制港股上升動力，恒指阻力位22,000點。本周關注聯儲局多名官員發表講話，其中主席鮑威爾周四將會出席國會聽證會，留意其有關加息、縮表的言論。
近期油價高位回吐，主要由於市場關注美國總統拜登將於7月出訪沙特，預期將會施壓增加石油供應，再加上市場憂慮美國經濟衰退風險，原油需求放緩。然而，即使產油國答應增產，惟近年上游投資不足，產能難以在一時三刻大幅提升，結構性短缺局面不變。加上，進入北半球夏季駕駛季節，燃油需求將會增加，多項因素支持油價在高位震盪，高息石油股可趁調整分注收集，首選中海油(00883)。
另外，內房5月至6月初銷售數據回暖，加上政策支持，吸引資金流入內房及物管板塊，具國企背景的企業相對穩健。越秀服務(06626)2021年度實現總收入19.18億元人民幣，按年增長64.2%。純利3.59億元人民幣，按年增長80.6%，在管面積按年增長19.1%至3,887萬平方米。2021年業績增長優於同業。管理層重申於2021年上市目標，管理面積三年內達1億平方米，預計期後拓展將會加快。公司TOD模式(公共交通導向型開發)逐步走出廣州，拓展版圖。估值上，22財年預測市盈率僅7.6倍，向上阻力位4.1元，向下以3.2元蝕價。
信達國際研究部助理經理 陳樂怡
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