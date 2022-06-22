陳樂怡：越秀服務業務相對穩健

內地5月三頭馬車數據全勝預期，A股維持震盪向上，為中資股帶來支持。不過，資金轉向於板塊輪換，龍頭科技股暫未見進一步衝高，換上中資金融股發力，另外市場憧憬內房銷售改善，房企股價表現突出。板塊輪動，加上港匯偏弱，限制港股上升動力，恒指阻力位22,000點。本周關注聯儲局多名官員發表講話，其中主席鮑威爾周四將會出席國會聽證會，留意其有關加息、縮表的言論。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡

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