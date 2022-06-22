陳錦興：華潤電力短線或追落後...

早前，發改委發文強調，將進一步保證內地電力供應，避免「拉閘限電」再出現，並出台相關扶持政策，增加煤炭市場供應，增加煤炭進口，進一步完善煤炭市場價格形成機制，引導煤炭價格回歸合理區間，保障煤電企業用煤成本的基本穩定。簡單而言，這意味電煤成本將受控。

去年至今，傳統火電企業經營艱辛，電煤價格高企，令電企嚴重虧損。今年全國要力保增長，穩住電企發電積極性是至關重要，當發電成本受控，燃煤電企盈利提升。去年及今年首季，潤電均受到火電業務虧損而拖累盈利表現。

潤電的綠電業務其實表現良好，風電、水電及光伏發電運營權益裝機容量合共15,441兆瓦，佔總運營權益裝機容量約32.2%，2021年利潤貢獻為83.8億港元，按年增長85.4%。受政策推動及售電量增長，預期綠電業務全年表現續強勁。

過去兩個月，潤電股價主要在低位浮沉，消化電煤成本壓力及內地經濟放緩的因素。惟兩者當前都有緩解訊號，料對潤電有利，其核心業務料將改善，而綠電增長潛力佳，現價顯現值博率，相信短線追落後的空間不俗，建議14元水平吸納，向上阻力位為17元，向下跌穿12.5元止蝕。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)