港股黑期低水逾100點　油金偏軟

●踏入亞洲時段，美匯指數升上104.26；港匯見7.8499；離岸人民幣(CNH)報6.6927；美元兌日圓處136.45；歐元報1.0527，英鎊報1.2257。金價偏軟，低見1,830美元。油價向下，布油跌至108.36美元，紐油弱見108.34美元。比特幣微跌至2.05萬美元。道指期貨跌47點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水103點。

●國際評級機構惠譽在其全球經濟展望報告中透露，加息和高於預期的通脹，導致全球宏觀經濟前景惡化，導致295個行業中，有37個行業的資產質素呈現惡化趨勢。

●白宮新聞秘書Karine Jean-Pierre表示，美國經濟並未陷入衰退，而是處於轉型期。

●美國總統拜登周二稱，國會需要為新冠肺炎疫苗以及應對下一波疫情危機而撥出更多資金。

●港匯於紐約交易時段再度觸發7.85弱方兌換保證水平，金管局在市場承接約112.49億港元沽盤，使全日累計承接金額增加至208.26億港元，以捍衛聯匯制度。

●港股ADR指數全日無方向，按比例計算，收報21,545點，跌14點或0.07%。

●即月恒生指數夜期收報21,459點，跌15點，低水101點，成交16,924張。

●紐約8月期金收報每安士1,838.8美元，跌1.8美元或0.1%。

●紐約7月期油收報每桶110.65美元，升1.09美元或0.99%；布蘭特8月期油收報每桶114.65美元，升1.53美元或1.35%。

●英國富時100指數收報7,152點，升30點或0.42%；法國CAC指數收報5,964點，升44點或0.75%；德國DAX指數收報13,292點，升26點或0.2%。