友邦香港強積金　逾99%成員錄正回報

踏入6月，又是「打工仔」報稅的大日子！近年不少市民開始透過「扣稅三寶」中的「強積金可扣稅自願性供款」(TVC)減低「綠色炸彈」負擔，既可扣稅又可增加退休儲備，一舉兩得。事實上，要為退休儲備未雨綢繆，除了要在資產配置上分配得宜，選對強積金受託人亦至關重要。就以友邦香港為例，去年旗下的整體強積金基金平均回報(強積金營辦商層面)稱霸市場，是僱員僱主值得信賴的退休金夥伴。

據調查機構美世(Mercer)的強積金研究報告顯示，截至今年3月31日底止，友邦香港的強積金市場佔有率高達9%。該公司現時服務強積金成員數目逾100萬人、管理退休金資產總額更逾1,000億元，屬本港最主要強積金服務供應商之一，產品及服務質素及品牌備受市民認同。

【過去3年平均累積回報達28%】

友邦香港及澳門首席企業業務總監劉家怡(Elaine)稱：「我們明白廣大強積金成員的關注重點，所以亦十分着重旗下強積金基金表現，致力協助成員爭取理想投資回報。」

Elaine提到，以強積金營辦商旗下所有強積金成分基金的簡單平均回報排名作出比較，友邦香港整體強積金基金在2021年平均回報冠絕市場；而截至去年5月31日，有逾99%的友邦香港強積金成員錄得正回報；若果將投資期進一步拉長，友邦香港強積金成員帳戶在過去3年，即由2019年1月1日至2021年12月31日計算，平均累積投資回報更高達28%。

【產品服務具競爭力接連奪獎】

她又補充，友邦香港深明打工仔關注強積金回報之餘，對服務質素都有一定要求，所以致力提供具競爭力的強積金產品及服務，更接連勇奪多項強積金大獎，包括由獨立強積金研究組織「積金評級」頒發的「金級」計劃、可扣稅自願性供款最佳營辦機構、乃至企業環保責任大獎等。

對於近年愈來愈多打工仔為了加強退休保障而壯大退休儲備，並對「扣稅三寶」的關注度明顯提升，她表示，友邦香港的「強積金可扣稅自願性供款」（TVC）自2019年推出以來穩步上揚，又以30至59歲年齡層佔比最多，高達70%，其中近2/3的TVC成員每年供款6萬元或以上。

【支援方案結合ESG 照顧僱員身心健康】

疫情改變了市民對追求健康的心態，大大提升了保健意識。據香港心理衞生會聯同半島青年商會早前的調查顯示，本港有近90%受訪僱員坦言感到中等程度或以上壓力，亦有逾40%人稱有輕度焦慮，情況令人擔憂。

【推進科技化 優化客戶體驗】

針對這個現象，Elaine指，現時友邦香港不僅專注賠償或投資回報，還以「超越傳統」的策略為重心，提倡Workforce Wellness，推出結合僱員福利、職場健康及環境、社會與管治元素(ESG)的「WORKWELL WITH AIA」僱員福利方案。

方案旨在協助僱主從傳統團體保險，進階為全方位僱員福利計劃，在全面照顧僱員身體、心理、財務及社交四大健康範疇的同時，亦能夠加強企業的生產力、競爭力及吸引力。

Elaine不諱言，友邦香港近年銳意優化企業業務發展策略，除了以「超越傳統」為目標，還因應客戶需求和市場變化推陳出新，冀吸引和留住客戶。

她提到，公司未來發展策略會以客戶為中心，推進「科技化、數碼化和數據分析化」(TDA-Technology、Digital、Analytics)優化客戶體驗；另外會積極落實ESG策略，推動「無紙化」，肩負起企業責任。