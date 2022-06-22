恒指曾跌近200點　ATMXJ偏軟　中電跌逾2%

恒生指數低開89點後續跌，最多下跌192點或0.8%，暫低見21,366點；國企指數亦跌45點或0.6%，報7,504點；恒生科技指數則跌38點或0.8%，報4,722點。主板成交暫逾216億港元。

科網股乏力，京東跌3%，京東健康跌逾7%；阿里巴巴跌0.7%，阿里健康跌逾7%；美團跌1.5%，騰訊跌0.5%，小米跌0.6%；而快手升0.3%，嗶哩嗶哩升1.2%。

藍籌股以下跌為主，友邦保險跌近2%，單隻拉低大市32點。滙豐控股及中移同跌0.1%，建設銀行跌0.3%；而港交所仍逆市升0.6%。

出現連環不幸事件的中電跌幅擴大至逾2%，報65.95元。

【09:21】恒指跌不足百點 京東挫逾2% 中電平開

港股向下，恒生指數低開89點或0.42%，報21,469點；國企指數低開41點或0.56%，報7,507點；恒生科技指數低開22點或0.48%，報4,737點。主板成交暫約26.12億港元。

大型科網股偏軟，京東跌2.7%，阿里巴巴跌0.9%至104.8元，騰訊微跌0.05%至380.8元，小米跌0.5%，快手跌近1%；美團暫無起跌，嗶哩嗶哩升0.1%。

重磅股普遍下跌，友邦保險跌1.6%，建設銀行跌1.2%，滙豐控股及中移皆無升跌；而港交所升0.5%，創科實業逆市升2.4%。

中電控股平開，報67.4元。公司繼日前發中期盈警，周二(21日)股價收挫7%後，其港鐵朗屏站附近一條電纜橋爆炸起火，導致元朗、天水圍及屯門大停電，逾50萬市民受影響。

「三桶油」個別發展，中國石油股份跌0.7%，中國石油化工跌0.5%，中國海洋石油升0.2%。