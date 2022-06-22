【高盛推介】港交所逆市上試370元　創2個月新高

高盛(亞洲)有限責任公司：香港交易所周二(21日)突破360港元收市，升約1.6%，周三(22日)早段繼續上升，最新報369.8元，升約1.5%，創2個月新高。近期因美國聯儲局等西方央行加息，吸引外資流入中國資產避險，且內地資金亦持續南下，本港成交量略有回升。此外，內地放寬對科企監管及鼓勵卦海外上市，例如內地音頻平台喜馬拉雅擬最快下周啟動香港IPO計劃。港交所行政總裁歐冠昇稱對今年下半年IPO市場感樂觀。

觀察個股輪證資金流向，周一及周二共錄得約980萬元資金流入好倉。淡倉方面，認沽證於周二獲資金轉向流入，有約50萬元。

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