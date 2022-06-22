【高盛推介】港交所逆市上試370元 創2個月新高
2022年06月22日 10:53
東網電視更多新聞短片
高盛(亞洲)有限責任公司：香港交易所周二(21日)突破360港元收市，升約1.6%，周三(22日)早段繼續上升，最新報369.8元，升約1.5%，創2個月新高。近期因美國聯儲局等西方央行加息，吸引外資流入中國資產避險，且內地資金亦持續南下，本港成交量略有回升。此外，內地放寬對科企監管及鼓勵卦海外上市，例如內地音頻平台喜馬拉雅擬最快下周啟動香港IPO計劃。港交所行政總裁歐冠昇稱對今年下半年IPO市場感樂觀。
觀察個股輪證資金流向，周一及周二共錄得約980萬元資金流入好倉。淡倉方面，認沽證於周二獲資金轉向流入，有約50萬元。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價370至420元間、3個月期以上產品中，槓桿最高之一的港交購(28427)。貼價選擇可留意港交購(28762)。進取選擇可留意港交購(12525)。牛證方面可留意屬貼牛的新上市港交牛(55170)，與現價有約30元收回距離。
港交購(28427)，行使價418.2元，2022年9月19日到期，實際槓桿11.8倍，行使價370至420元間、3個月期以上產品中，槓桿最高之一。
港交購(28762)，行使價388.2元，2022年9月22日到期，實際槓桿9.8倍，貼價。
港交購(12525)，行使價399元，2022年8月30日到期，實際槓桿11.8倍，進取選擇。
港交牛(55170)，收回價340元，行使價338元，換股比率500，實際槓桿12.0倍，新上市貼牛。
港交沽(18559)，行使價295.8元，2022年11月18日到期，實際槓桿7.8倍，中期、低街貨。
港交熊(55046)，收回價400元，行使價402元，換股比率500，實際槓桿10.2倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2022年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載：http://www.gswarrants.com.hk 。