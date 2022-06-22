【高盛推介】阿里美團落後大市 資金趁回調吸納
2022年06月22日 11:27
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴周三(22日)早上回吐，最新報104.1港元，跌約1.6%，表現落後大市。有報道引述消息，阿里及螞蟻集團挺過中國的監管風暴後，兩家公司正逐步擺脫彼此之間的業務往來，各自尋求發展新業務。市場持續關注螞蟻後續或進行上市的事態發展。
美團周二(21日)突破200元收市，升約0.9%，周三早上持平開市後隨即回吐，即市報196.4元，跌約2.4%，資金趁回調吸納好倉。
觀察個股輪證資金流向，上周四(16日)至本周一(20日)共錄得約4,660萬元資金流入阿里好倉後，周二資金轉向沽出止賺。淡倉於周一及周二共錄得約460萬元資金流入。
美團方面，周二流入牛證的資金較集中在180元收回距離的遠牛。淡倉於周二獲資金轉向流入，有約690萬元。周三早上則見資金平周二淡倉止賺，並反手部署好倉。
阿里購(14825)，行使價115元，2022年10月21日到期，實際槓桿4.4倍，貼價。
阿里購(24060)，行使價128.1元，2022年12月21日到期，實際槓桿4.1倍，中期。
阿里牛(52466)，收回價95元，行使價93元，換股比率100，槓桿比率9.1倍，相近收回價貼牛中街貨較低。
投資者如看淡阿里，可留意屬貼價的低街貨阿里沽(17851)。
阿里沽(17851)，行使價88.83元，2022年10月24日到期，實際槓桿3.4倍，貼價、低街貨。
美團購(26516)，行使價245.2元，2022年8月25日到期，實際槓桿7倍，高槓桿。
美團購(17074)，行使價207元，2022年8月23日到期，實際槓桿5.7倍，低街貨。
美團牛(50614)，收回價180元，行使價177元，換股比率500，槓桿比9.4倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
美團沽(17848)，行使價175元，2022年9月26日到期，實際槓桿3.9倍，貼價。
美團沽(27428)，行使價160元，2022年8月29日到期，實際槓桿5.4倍，高槓桿、低面值。
美團熊(64710)，收回價220元，行使價223元，換股比率500，槓桿比率7倍，近25元收回距離遠熊。
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