【高盛推介】阿里美團落後大市　資金趁回調吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴周三(22日)早上回吐，最新報104.1港元，跌約1.6%，表現落後大市。有報道引述消息，阿里及螞蟻集團挺過中國的監管風暴後，兩家公司正逐步擺脫彼此之間的業務往來，各自尋求發展新業務。市場持續關注螞蟻後續或進行上市的事態發展。

美團周二(21日)突破200元收市，升約0.9%，周三早上持平開市後隨即回吐，即市報196.4元，跌約2.4%，資金趁回調吸納好倉。

觀察個股輪證資金流向，上周四(16日)至本周一(20日)共錄得約4,660萬元資金流入阿里好倉後，周二資金轉向沽出止賺。淡倉於周一及周二共錄得約460萬元資金流入。

美團方面，周二流入牛證的資金較集中在180元收回距離的遠牛。淡倉於周二獲資金轉向流入，有約690萬元。周三早上則見資金平周二淡倉止賺，並反手部署好倉。

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