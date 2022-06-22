【產經直播】外圍波動　港股難突破？

美國總統拜登稱經濟衰退並非「不可避免」，隔晚美股向上，但多間大行繼續唱淡美股，小心只屬死貓彈？港股周三(22日)顯著回吐，恒指上日在成交未配合下急升，反映走勢難突破？

南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》每隔周三中午12時45分直播，今集有銀河證券業務發展董事羅尚沛及南方東英資產管理銷售及產品策略部ETF副總裁李溢琳為大家逐一解答。

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