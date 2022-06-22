信安料今年環球經濟增長放緩至3%　美息明年初或見4厘

高通脹持續影響環球經濟，信安資金管理(亞洲)投資策路部主管陳曉蓉表示，今年環球經濟增長或放緩至3%左右；預期美國聯儲局加息周期將持繼至明年初，未來兩次議息會議將各加息0.5厘，今年底前將至少攀升至3.25厘，並於明年初加至4厘見頂。

陳指，美國經濟增速有機會在下半年放缓至低於長期趨勢水平，不過在相對較高儲蓄水平、消費者需求和商業投資的支持下，美國經濟或相對多數成熟市場理想，基本預測是經濟哀退風險或於2023年下半年甚至2024年初顯著上升。

內地方面，她指雖然上半年因疫情出現經濟放緩，但近月經濟數據開始轉好，預計下半年經濟將出現反彈。同時，內地當局有機會繼續加大經濟刺激措施力度，並專注運用財政政策針對個別行業進行扶持政策，以穩定經濟發展。

不過，面對疫情再度升溫的風險，假內地維持清零的防疫政策不變，經濟增速有機會再度走下波；同時，外部需求減弱，中國全年經濟增速未必能達到5.5%的目標。

人民幣匯價方面，陳預期美元強勢不會如上半年明顯，若加上美國取消對中國商品關稅等利好因素，但中美貨幣政策分歧下，料第三季人民幣會在6.65至6.85兌一美元區間上落，未見顯著回升的可能。