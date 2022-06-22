會計師行大劈預測　料港今年IPO集資僅1800億　

受累俄烏戰爭持續，拖累全球供應鏈、經濟及資本市場發展，並影響5月及6月傳統上市窗口。有一間會計師行大劈全年新股表現預測，主要全年集資額預測由3,300億港元大幅下調至1,600億至1,800億元，上市宗數預測由120宗減至70宗。不過，目前排隊上市的情況仍良好，有逾160家企業已遞交上市申請，相信香港有能力躋身全球新股集資排名前五大，惟重上三甲位置甚有難度。

在環球市況波動下，香港不能獨善其身，上半年新股市場以「愁雲慘霧」形容不為過，僅錄得24宗上市，合共集資約178億元，宗數及集資額分別按年下跌48%及92%，期內未見集資過百億元的「巨無霸新股」(Mega IPO)，而部分企業採用不集資的介紹形式上市，令本港新股集資創2012年以來最低，並在排行榜只位列第九。

本港特殊目的收購公司(SPAC)方面，該行預期全年掛牌SPAC不超過10家，共集資約100億元。