深水埗佳悅料下周一上樓書　下周三公布價單

佳寧娜集團主席馬介欽表示，該盤為集團在港的「頭炮」項目，單位實用面積約190至約300方呎。他解釋指，項目名稱「佳」寓意上天美好的安排，「悅」象徵歡樂及喜悅。

佳寧娜地產董事總經理兼項目負責人尹德輝指，項目由1座住宅大樓及基座商場組成，共提供115伙，戶型包括開放式及一房間隔，另設平台特色戶及天台特色戶。項目會所Club VIM設於2樓，設施包括健身室及共享工作室等。樓盤預料關鍵日期為2023年10月31日。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，樓市本季全面復甦，交投由一手成交作主導，季內一手成交量暫錄得逾3,300宗，較上季的969宗急升超過2.4倍。

此外，中原地產九龍董事劉瑛琳指，市區細價樓需求持續，承接力強，預料佳悅入場銀碼較細，對銷情有信心。