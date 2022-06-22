深水埗佳悅料下周一上樓書 下周三公布價單
2022年06月22日 15:16
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左起劉瑛琳、尹德輝、馬介欽、宏達控股董事蔡少洲、陳永傑。
有新進發展商加入一手市場，佳寧娜(00126)及宏達控股合作發展位於深水埗海壇街225號的住宅項目，周三(22日)正式命名為佳悅。項目預計下周一(27日)上載樓書，下周三(29日)公布價單及開放示範單位。
佳寧娜集團主席馬介欽表示，該盤為集團在港的「頭炮」項目，單位實用面積約190至約300方呎。他解釋指，項目名稱「佳」寓意上天美好的安排，「悅」象徵歡樂及喜悅。
佳寧娜地產董事總經理兼項目負責人尹德輝指，項目由1座住宅大樓及基座商場組成，共提供115伙，戶型包括開放式及一房間隔，另設平台特色戶及天台特色戶。項目會所Club VIM設於2樓，設施包括健身室及共享工作室等。樓盤預料關鍵日期為2023年10月31日。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，樓市本季全面復甦，交投由一手成交作主導，季內一手成交量暫錄得逾3,300宗，較上季的969宗急升超過2.4倍。
此外，中原地產九龍董事劉瑛琳指，市區細價樓需求持續，承接力強，預料佳悅入場銀碼較細，對銷情有信心。