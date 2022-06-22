將軍澳凱柏峰I首推128伙 一房入場費619.5萬元起

信和置業營業部集團聯席董事田兆源表示，首批單位定價為「超級開心價」，期望會吸引年輕買家。首批戶型涵蓋一房至三房單位，包括38伙一房戶、81伙兩房戶及9伙三房戶。項目會於周四(23日)起正式收票及對公眾開放示範單位，加推單位有加價空間。

售價方面，提供最高16%折扣，折實售價介乎619.5萬至1,243.28萬元，折實呎價由16,757至20,128元。是次入場單位為第1A座10樓D室，實用面積329方呎，折實呎價約18,830元。整批單位市值約12億元。

嘉華國際營業及市場策劃總監(香港地產)温偉明稱，首張價單屬「疫後啟動價」，有輕微折讓，相信價錢會為市場帶來驚喜。而呎價最低的單位為第1A座10樓C室，實用面積448方呎，採兩房間隔，折實價750.7萬元。

此外，三房售價最低單位為第1A座10樓B室，實用面積721方呎，折實價1,221.19萬元，折實呎價約16,937元。