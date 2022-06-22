道期跌500點　油價冧逾4%

美匯指數報104.73；港匯見7.8498；離岸人民幣(CNH)報6.7203；美元兌日圓報136.22；歐元企1.0501，英鎊處1.2195。金價報1,823美元。油價冧逾4%，布油報109.44美元，紐油報104.07美元。比特幣企2萬美元水平。道指期貨跌500點或1.64%，標指及納指期貨跌1.9%及2.12%。

●市後關注點

-22:00 歐元區6月消費者信心指數

●科企巨頭組建「元宇宙標準論壇」，Meta微軟阿里等參與。

●科法斯調低19國家評級，發達國經濟增長不樂觀。

●國際清算銀行：加密貨幣欠扎實，央行數碼貨幣更優勝。

●「鱷王」達利奧：聯儲局加息降通脹，或引發滯脹。

●Apple Car有新進展？傳蘋果公司在華招聘汽車軟件工程師。

●薯片都加價！卡樂B將調高日本148款產品售價，加幅高達...

●日央行會議紀要：委員一致認為必要時採取額外寬鬆措施。

●澳門新《博彩法》周四生效，摩通料最快11月有中標結果。

●阿里和螞蟻傳正解除彼此往來，獨立尋求新業務。

●信安料今年環球經濟增長放緩至3%，美息明年初或見4厘。

-信安香港料港股有望上試兩萬四關，相信全年經濟增長1至2%。

●名創優品據指最快周四尋求香港上市批准。

●會計師行大劈預測，料港今年IPO集資僅1800億。