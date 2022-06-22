施羅德投資：滯脹風險明顯增加　需關注加息效應

施羅德投資亞洲區多元化資產投資主管近藤敬子表示，今輪經濟周期或已步入尾聲，「滯脹」風險已明顯增加，再加上其他不明朗因素，投資者需為今年下半年，甚至更長時間的波動市況作好心理準備，尤其需關注各國央行加息後的後續影響。

她指出，經濟現正步入「放緩」階段，對股票資產構成挑戰。她認為，今年全年環球經濟仍有望錄得正增長，但在流動性收緊及增長步伐或已見頂的情況下，股票及債券的下行風險仍高，投資者可增加多元化投資組合中的現金比例，耐心等待運用該筆現金的較佳時機，目前對股票仍維持審慎態度。

內地市場方面，她指出，對中國股票市場的看法正逐漸趨向正面，因內地或有較大可能採取相對寬鬆的貨幣政策，而其他市場續受加息因素的困擾，加上中資股現時的估值相對吸引，與其他市場相比之下，內地市場存在投資機會，認為可以適當增持中資股。在離岸中資股中，較看好增長股，在岸中資股則看好本地概念股。

她預料，中資科技股未來6個月具上升空間。不過，她坦言，科網股估值難以回到歷史高位，上漲空間需視乎宏觀經濟環境，若現在進場要做好承受股價波動的準備。

相比發達市場，她更看好新興市場，因有關市場對利率向上的敏感度較低，並將關注焦點落在亞洲區長遠增長潛力的領域，以及涉足半導體和晶片、可持續食品和水資源，以及智能生產的價值型環球企業。