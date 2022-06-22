鰂魚涌海裕街地皮截標時間延後至7月底

接管人標售的鰂魚涌海裕街臨海地皮曾獲批建商廈、酒店及零售綜合用途物業，總樓面達約40萬方呎。

世邦魏理仕表示，獲接管人委託代理公開招標出售的鰂魚涌海裕街臨海大型地皮，原於今年7月7日截標，現應買家要求，將截標日期順延至同月25日。該公司香港資本市場部執行董事兼主管甄浚指出，延後原因是由於地盤屬一個集商業、休閒及旅遊於一體的大型綜合發展項目，受市場各類型買家歡迎，當中包括中港發展商、房地產投資基金、機構性投資者、家族辦公室及私人投資者等，而大部分潛在買家均希望爭取更多時間仔細研究物業及作內部商討。

該地皮屬內地段第8590號餘段及內地段第8723號餘段，將來可補地價作商業發展，市場料市值約30億至60億元。資料顯示，該地皮原業主為太平協和集團或有關人士，地皮於今年2月被接管。原業主本身持有的海裕街海旁私人土地，雖曾於2017年計劃興建25層高「頂心杉」工廈，但公眾關注海濱長廊將被截斷，最後與發展局進行原址換地。

擬換地後地盤位於鰂魚涌海裕街臨海地段，向海部分長達220米，享有維多利亞港海景。發展商須興建一條長290米、寬6米、連接海濱地帶和太古坊的無障礙有蓋行人天橋。據城規會資料，項目曾於2019年獲批規劃申請，准建一幢商廈、4幢酒店並設有兩層零售商舖，提供400間客房，總樓面約40萬方呎。