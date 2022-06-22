H按實際按息升至兩厘以上　經絡按揭：第3季或觸封頂

港元拆息全線向上，樓按相關的一個月銀行同業拆息（HIBOR）升至0.7062厘，連升12個交易日，H按實際按息升至2.01厘。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，美國聯儲局日前大幅度加息0.75厘及啟動縮表，近日港元多次觸及7.85弱方兌換保證，金管局自5月12日開始13度接錢涉957億港元，本港銀行體系結餘將逐步回落至約2,400億元。在資金持續外流下，以及半年結影響，一如經絡按揭所料，月底前HIBOR有機會升至0.8厘水平。

美加息及收水持續，料未來拆息將反覆向上，第三季HIBOR更有機會挑戰1.8厘水平，令H按實際按息觸及2.5厘的封頂水平。如拆息持續上升，或將加速銀行上調最優惠利率（P）時間表。

假設以貸款額500萬元、還款期為30年計算，若以今日（22日）HIBOR及H按H+1.3%，實際息率為2.01厘計算，每月供款為$18,506。如HIBOR於月底升至0.8厘，實際息率將增至2.1厘，每月供款上升至$18,732，即增加$226或1.2%。如HIBOR今年第三季底升至1.2厘，實際息率將增至2.5厘，每月供款上升至$19,756，即增加$1,250或6.8%。如HIBOR高於1.8厘，港P有機會增加0.25厘至2.75厘，每月供款上升至$20,412，即增加$1,906或10.3%。