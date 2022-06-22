港交所設新資助計劃　培養本地人才加強研發能力

該計劃將會每年為本地大學開展或認可的研究項目提供資助，重點關注創新技術及理念在金融、商業、生物科技、綠色金融和環境、社會及企業管治(ESG)領域中的應用。

香港交易所主席史美倫表示，港交所一直促進市場和社區的可持續發展和長期繁榮，而推出有關資助計劃可以為金融市場、社區和可持續未來提供獨特見解。通過支持本地大學研究項目，將資源投放在為社會帶來積極影響、可實施的研究和創新項目中，為推動香港及其他地區的未來發展作貢獻。

香港交易所研究資助計劃今年的主題為「連接現在與未來」，呼應香港交易所三大戰略支柱之一， 計劃詳情將適時公布。至於自2020年推出以來的大學獎學金計劃，已資助了23名學生，支持香港人才培育。

香港交易所慈善基金於2020年成立，旨在通過支持「理財教育」、「多元共融」、「扶貧紓困」及「環境可持續發展」四大項目範疇下的社區項目，加強香港交易所對聯繫社群、與香港社會大眾並肩同行的承諾。自成立以來，香港交易所慈善基金已籌集1.4億元，資助28個社區項目，為香港37萬多名有需要人士提供支援。過去22年，港交所向慈善事業捐贈超過14.3億元。