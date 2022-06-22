測量師學會贊成強拍門檻降至66%　惟需符合三個條件

政府為加快舊區重建，研究放寬舊樓強制拍賣門檻，香港測量師學會就有關研究提出6項建議，包括部分沒有業主立案團、居民組織及管理公司的「三無大廈」，或樓齡60年以上樓舊樓，強拍門檻可降低至六成六，有關建議已於周二(21日)提交予發展局。

該會贊成將符合上述條件的舊樓，強拍門檻由現時八成，降低至六成六，令日久失修而渠管老化，或因逃生系統過時而造成防火安全隱患的建築物，可及早強拍並重建。

政府亦應檢討地段申請限制，現行條例下，以申請地段有否「通過共用樓梯連接」，來界定能否採用平均百分比計算強拍門檻的要求過於嚴格。政府可考慮改為審視大廈公契或建築圖則，來斷定各建築物是否屬於同一個建築計劃。

第3項建議為設立上訴機制及檢討資源分配，允許以估價為由提出上訴，並分配更多人力資源，以提升土地審裁處的效率。

同時，該會提出設立合理交吉期限，所有逆權侵佔人士或任何聲稱擁有逆權侵佔權的人士，必須根據售賣令在土地拍賣後，或買方成為業主後6個月內，交出由其佔用物業的空置佔有權。而小業主在土地拍賣完成後，亦應有3個月時間，交出其佔用物業的空置佔有權。

此外，建議政府設立機制，資助小業主向有關專業人士尋求專業意見，保障在強拍申請過程中的權益得到充分保障。

最後一項建議為加強測量師的角色，因應部分物業業主對強拍缺乏認識，該會認為測量師可發揮主導諮詢角色，政府可提供更多資源和途徑，讓公眾尋找具有強拍專業知識的測量顧問名單，以便小業主及早向專業人士尋求專業意見。