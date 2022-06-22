證監會深信香港頂級國金中心地位仍穩固

香港證監會截至3月底止年度盈餘約3.41億元，按年減少65%；儲備維持在80億元，其中33億元已預留作日後可能購置辦公室之用。總收入為22.47億元，按年下跌25%。由於證券市場成交額減少，徵費收入按年下跌6%至21.41億元。來自其他收費的收入按年跌17%至1.51億元。投資錄得8,800萬元損失，而上年度則主要因滙集基金的投資表現而錄得5.28億元收益。

證監會主席雷添良表示，香港是國際企業及投資者涉足內地市場的重要門戶，而本港市場在面對前所未見的挑戰時，展現出強韌的抗逆力。維護市場廉潔穩健，以及公眾對香港監管體制的信心，對鞏固香港作為國際金融中心的地位至關重要。證監會多管齊下，發展香港獨特優勢，為未來建立穩固根基，深信香港的頂級國際金融中心地位依然穩固。

行政總裁歐達禮(Ashley Alder)指出，金融市場活動愈趨相互關聯，並且橫跨不同界別，因此需要採取靈活而具針對性的監管方針，特別着重於最重大的風險範疇，使本會的工作能夠在有關方面發揮最大成效。

證監會截至3月底止全年，對17家公司及19名人士進行了紀律處分，涉及罰款合共超過4.101億元。

歐達禮指，近期發生的事件足證證監會監管方針的價值所在，證監會以審慎而積極的方式進行監管，有助業界以至本港金融體系。在面對市場波動加劇，及不斷轉變的經濟狀況時，保持堅韌穩健，證監會正加大力度打擊上市公司失當行為及與首次公開招股相關的欺詐活動，特別是涉及其他白領罪行、網上「唱高散貨」等敲詐投資者的情況。