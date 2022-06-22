證監會針對ESG制定新規　引導資金支持低碳經濟

環境、社會及管治(ESG)基金的迅速增長，為減低漂綠(greenwashing)風險，香港證監會亦加強規定。證監會副行政總裁兼中介機構部執行董事梁鳳儀表示，證監會新制訂適用於基金及基金經理的氣候相關披露規定，讓投資者在選擇不同的環境、社會及企業管治(ESG)產品時，可更容易作出有根據的決定。這些監管配套措施，對於引導資金流向支持低碳經濟轉型，發揮關鍵作用。

行政總裁歐達禮(Ashley Alder)指出，透過在本地龐大的市場推動可持續金融，香港將在全球應對氣候變化扮演重要角色。證監會一直積極引領本地以至國際層面的舉措，當中包括新成立的國際可持續發展準則理事會，就企業層面的氣候匯報所提出的建議，令相關工作取得一大進展，證監會正努力在港落實有關建議。

截至2022年3月31日，證監會認可ESG基金有121隻，資產管理總值合共為1,427億美元。

另外，梁鳳儀提到，儘管過去一年因為新冠肺炎疫情造成經營環境困難，香港金融業無論在機構及人員方面都有增無減，而證監會持牌機構及人士和註冊機構的總數亦持續上升，達4.84萬。過去一年，接獲的新牌牌照申請按年增加近三成，至7,163宗。