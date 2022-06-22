美國加息遏通脹失策　滯脹風險急增勢拖冧全球？

對於美國聯儲局正試圖以猛力加息應對通脹「巨獸」，全球最大對沖基金橋水創始人達利奧(Ray Dalio)認為，聯儲局將無法在避免經濟下滑的情況下，採取更多措施來對抗通脹，而且很可能會出現滯脹。外媒引述花旗經濟學家亦預計，全球經濟衰退的可能性已高近50%。

市場對美國經濟衰退甚至滯脹的擔憂揮之不去，白宮否認經濟已陷衰退，又指目前正處「轉型期」。不過，達利奧不同意官方說法，他直言；「聯儲局指通脹一旦得到控制，情況就會再次好轉」的論調是幼稚的，皆因這種觀點只關注通脹問題，並將聯儲局的緊縮政策視為低成本行動，當通脹消失時，情況會更好，但事實並非如此。實情是當價格上升，促使消費支出增加，並多於所售商品和服務數量的增加；而央行對抗通脹的方式是從個人和公司拿走金錢和信貸以達減少支出的效果，並通過提高利率來奪走購買力。

換言之，雖然緊縮貨幣政策會降低通脹，但會導致人們減少支出，這並不會讓事情更好。故他認為，聯儲局應使用他們的力量來推動市場和經濟，並如駕駛車輛般輕輕地使用油門和煞車來產生穩定性，而不是用力踩油門然後再用力踩煞車。同時，要保持債務資產和負債相對穩定，避免規模大得無法管理。

花旗指全球50%機會衰退

投行花旗指出，歷史說明通脹緊縮(Disinflation)往往會讓經濟增長付出巨大代價，目前全球經濟衰退的總體概率現在已經接近50%。各國央行依然在試圖實現經濟軟着陸，但這需要供給衝擊減弱和需求保持韌性才能實現。該行預計，今年全球經濟將增長3%，明年全球經濟增長2.8%。

調查顯示，全球主要經濟體只有不到一半的消費者在疫情期間增加儲蓄，恐意味到全球儲蓄過剩或有助家庭抵禦通脹的希望幻滅。外媒引述英國民調公司YouGov訪調18個主要經濟體約兩萬名成年人後發現，近51%受訪者的存款並未在疫情期間增加，可見民眾未必有足夠存款應對生活成本危機，反倒凸顯財務狀況差距可能擴大的前景。

俄烏衝突破壞經濟平衡

科法斯發表的第二季度貿易風險報告指出，俄烏衝突破壞全球地緣經濟平衡，故下調19個國家的評級，其中包括16個歐洲國家，僅上調了巴西和安哥拉的評級，由於這些連續的衝突已蔓延至所有行業，故警告未來18個月全球經濟將會明顯放緩。

德銀認為，美股標普500指數的修正幅度，已符合二戰後多次經濟衰退的跌幅中位數，也是這段期間以來，經濟未衰退下的第4大跌幅，而每當股市跌得如此慘烈，隨後都會陷入衰退；目前而言，全球和歐洲經濟都有50%可能陷入衰退。此外，瑞銀策略師Matt Mish則謂，美國信用利差定價顯示，有25%機率會步入衰退，由於信用利差比股市對衰退更敏感，故若企業利潤受到更多擠壓，情況可能更糟。